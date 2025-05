V nové Mafii se vrátí čtyři povědomé tváře. Známe také hardwarové požadavky PC verze

Studio Hangar 13 na včerejší trailer navázalo prezentací týkající se nového dílu série Mafia, který vychází 8. srpna pro PC a konzole. Během necelé hodinky se trojice vývojářů podělila o několik zajímavostí. I když má studio hlavní sídlo v americkém Novatu, nesmíme zapomínat ani na brněnskou pobočku. Za český tým se prezentace zúčastnil Tomáš Hřebíček, který zastává roli cinematics directora. Valná většina z vás ho dobře zná, i když o tom nemusíte vědět. Na přebalu původní Mafie je totiž jeho silueta.

Zdroj videa: Hangar 13

Během večera opravdu hodně padalo slovo „autenticita“. Část týmu se vydala na Sicílii, kde sbírala materiály pro tvorbu, aby ve hře zachytili prostředí co nejvěrněji. S tím jim pomůže i Unreal Engine 5. Přecházejí tedy od proprietárního enginu, díky čemuž je The Old Country nejlépe vypadající díl ze série. Využívají technologie jako nanite nebo metahuman, aby herní svět měl graficky co nejblíž k realitě.

Tomáš Hřebíček se pak rozpovídal o tvorbě dobových automobilů. Tentokrát získali materiály z první ruky díky českému muzeu veteránu, kde si historické kousky mohl tým nejen nafotit, ale trochu jim i provětrat pérka a nahrát všechny potřebné zvuky.

Také jsme se dozvěděli, kdo v nové Mafii sehraje důležité role. Protagonistu Enza Favaru dabuje a hraje italský herec Riccardo Frascari. Dona Bernarda Torrisiho si střihne Johnny Santiago a jeho dceři Isabelle propůjčí hlas Carina Conti. Jedním z hlavních témat příběhů této trojice je rodina, a to nejen ta mafiánská, ale i běžná, jak ji zná většina z nás. Kromě nováčků se na scéně objeví i čtyři známé tváře. Zatím nevíme, o koho jde a některé z nich prý bude těžší zahlédnout, ale pár tipů bychom měli.

The Old Country je první díl, kde se budeme muset obejít bez Tommy Gunu. Enzo jako svoji zbraň preferuje vystřelovací nože. Těch bude ve hře několik různých druhů, každý s odlišnými vlastnostmi. Některé víc sedí k boji na blízko, jiné po nepříteli můžete házet. Boj s nožem má být správně intenzivní a hráč má během něj mít strach o život. Proto to nebude jen o jednom píchnutí, spíš půjde o delší sekvence, jak můžete vidět v traileru.

Nakonec ale má být na hráči, jestli Enzo půjde proti nepřátelům s nožem nebo pistolí v ruce. Jen je potřeba brát ohled na to, že zbraně nejsou v této době tak spolehlivé a ani střeliva nejspíš nebudeme mít dost.

Podobně jako při loňském oznámení vývojáři zmínili, že se vyprávění příběhu vrací ke stylu prvních dvou dílů, kdy vás bude táhnout kupředu děj. The Old Country nebude mít otevřený svět, v průběhu misí můžeme prozkoumávat část okolí. Ve finále se prý do hry dostalo zhruba 80 % věcí, které tvůrci plánovali. A že to bylo plánování dlouhé. Původní návrh na prequel série vznikl před 15 lety, práce na projektu pak začaly před pěti lety hned po dokončení definitivní edice prvního dílu.

Hardwarové požadavky

Vedle ceny a možnosti předobjednání se ven dostaly i hardwarové požadavky pro PC verzi. Dá se říct, že jde celkem o standard. Potřebujete minimálně nejstarší karty z řady RTX od Nvidie, ovšem nikde se nepíše, že na kartách bez podpory ray tracingu nepůjde hra spustit, což platí u některých novinek. S minimálními požadavky by měla hra běžet v rozlišení 1080p při grafickém nastavení na střední detaily. U doporučených je to pak rozlišení 1440p s vysokými detaily.