V nové Zeldě zachraňuje princezna Linka. Místo meče se chopí kouzelné hole. Dobrodružství začne koncem září

Je jasné, že na další Linkovo velké dobrodružství si ještě pár let počkáme. Do světa série Legend of Zelda ale zavítáme znovu už 26. září díky novému dílu s podtitulem Echoes of Wisdom, který staví na pojetí klasických 2D dílů a stylizaci přebírá od povedeného remaku Link's Awakening z roku 2019. Tentokrát se ale role prohazují. Místo Linka se chopíme role Zeldy, která bude řešit nejen Linkovo zmizení, ale také temné trhliny objevující se po celém světě.

Nintendo nechtělo udělat stejnou hru jen s rozdílnou postavou, a tak princezna nabídne úplně jiný styl hratelnosti. Místo meče se chopí hole zvané Tri Rod, která jí umožňuje vytvářet kopie spousty předmětů ve světě. Jako příklad jsme v ukázce viděli stoly, postele či vodní kostky. Tuto schopnost využije také v boji. Kromě toho, že si může vytvářet kameny a házet je po nepřátelích, může okopírovat i ony potvory, jejichž dvojčata pak bojují po Zeldině boku.

Echoes of Wisdom budou vyžadovat určitou úroveň kreativity. Je na nás, jakým způsobem budeme řešit hádanky. Předmětů k okopírování má být spousta, takže cest k překonání překážek bude vícero. Zeldu pak bude doprovázet také záhadná víla Tri. Fanoušci horlivě spekulují, v jakém světě se to vlastně nacházíme. Při pohledu na grafiku nás jasně napadá zmíněný Link's Awakening. Vypadá to ale, že Echoes of Wisdom sdílí svět se staršími díly A Link to the Past a Link Between World, jak naznačují podobnosti v mapách. Oficiální to zatím ovšem není, a i kdyby bylo, nejspíš to ničemu neuškodí.

Společně se hrou se do světa podívá také nová varianta konzole Nintendo Switch Lite s tematikou série Legend of Zelda. Stejně jako klasické Lite verze by se cenovka měla pohybovat okolo 5 000 Kč.