„V podstatě jsem oznámil Minecraft 2,“ píše Notch. Tentokrát to ale nebude o stavění kostek

Švédský programátor Markus "Notch" Persson stojí za jednou z nejpopulárnějších her všech dob. Minecraft se i po více než 10 letech těší velkému zájmu a dále se rozšiřuje, i když na něm jeho původní autor už dlouhou dobu nedělá. Notch ale neopustil herní svět nadobro. Na svém profilu na X píše, že "v podstatě oznámil Minecraft 2". Nebo spíše duchovního nástupce svého kostkovaného sandboxu.

„Říkal jsem si, že lidé možná opravdu chtějí, abych vytvořil další hru, která bude velmi podobná té první, a navíc mě práce na hrách opět baví.“ Pokud by jeho další projekt opravdu vzniknul, šlo by o dost jinou hru, i když ji označuje jako duchovního nástupce Minecraftu. Notch chce zkombinovat tradiční prvky žánru rogue-like společně s krokovacími dungeony z pohledu první osoby. Jako příklady své inspirace uvedl nethack, Legend of Grimrock nebo Eye of the Beholder.

Ať už to nakonec s jeho projektem dopadne jakkoliv, jméno Minecraft u něj použít nemůže. Značku v roce 2014 odkoupil Microsoft za 2,5 miliardy dolarů, což je při pohledu do minulosti jedna z nejlepších herních akvizicí poslední dekády. Součástí obchodu prý byla klauzule, že Notch nesmí následující rok vytvořit hru s modifikovatelným terénem, aby Microsoftu náhodou hned nevytvořil konkurenci. To ale dle jeho slov na jeho plány nemělo vliv a nyní už má volné ruce.