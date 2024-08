V připravovaném MS Flight Simulatoru 2024 bude možné vystoupit z letadla a projít se po okolí

Pokud hledáte hru, která obsahuje celý skutečný svět, je těžké najít lepšího kandidáta, než je Microsoft Flight Simulator. Od jeho vydání v létě 2020 se tento letecký simulátor stal etalonem v přenesení reálných detailů naší planety do počítačové simulace.

Dosud nevídané věrnosti dosahuje díky topografickým datům převzatým hlavně z Map Bing, které jsou následně zpracované umělou inteligencí Microsoft Azure. Simulátor tak přináší ohromující úroveň realističnosti, díky které můžete z pohodlí vašeho domova proletět doslova celý svět.

Hranice možného se posouvají

Redaktor herního magazínu PC Gamer měl možnost mluvit s vedoucím projektu Microsoft Flight Simulator Jorgem Neumannem o technologiích, které byly použity při jeho vývoji. Neumann zmínil, že vývojáři neustále posouvají hranice toho, co je v simulátorech možné a že se můžeme těšit na nové funkce, které posunou MS Flight Simulator ještě blíže k realitě.

Řeč se stočila i na to, jak by mohla vypadat budoucnost leteckých simulátorů, konkrétně co můžeme očekávat v připravovaném Microsoft Flight Simulatoru 2024. To, co Neumann prozradil, zní skutečně působivě a naznačuje to, že se příznivci virtuálního létání mají na co těšit.

Co přinese MS Flight Simulator 2024?

V MSFS 2024 půjde schopnost zachytit realitu ještě dál. „V MSFS 2024 vidíme každý strom na Zemi. Máme v podstatě strojové učení a díky němu víme, co je to za strom, dokonce do té míry, že víme, jaký je to pravděpodobně druh... a pak sázíme stromy, doslova miliony stromů, a to všechno se děje za běhu, takže je to zatraceně přesné.“ uvedl Neumann.

Další dotaz směřoval na velikost instalace. Zatímco počáteční instalace MSFS v roce 2020 zabírala 130 GB, následné aktualizace různých částí světa nafoukly celou hru až na 500 GB. V novém Microsoft Flight Simulatoru 2024 to bude úplně jinak – vývojáři zvolili architekturu tenkého klienta a hra bude prý zabírat jen něco kolem 50 GB.

Velmi lákavou novinkou pak bude možnost vystoupit z letadla a procházet se po okolí. „Nyní můžete v roce 2024 vystoupit z letadla a procházet se. Můžete se projít třeba po své oblíbené horské stezce ke své oblíbené chatě v horách. Posedět u jezera. Podívat se na západ slunce. Je to skutečně digitální dvojče.“ řekl Neumann.

„Jsem velmi zvědavý, kam lidé poletí, protože v roce 2024 jsme svět natolik vylepšili, že stojí za to se k němu vrátit, a je tam několik prvků, o kterých jsme ještě nemluvili, a myslím, že to bude fascinující.“ konstatoval v závěru rozhovoru Jorge Neumann.

Jak se opravují chyby?

První otázka se týkala chyb. Vzhledem k tomu, že herní mapa je v podstatě stejně velká jako Země, může být docela těžké opravovat chyby v celoplanetárním měřítku. V případě stávajícího Microsoft Flight Simulatoru 2020 se používají následující technologie a postupy: