Valorant už si na PlayStationu a Xboxu můžete zahrát bez klíče. Beta se otevřela všem hráčům

Společnost Riot Games v červnu oznámila, že jejich kompetitivní střílečka Valorant po čtyřech letech od své premiéry na PC vyjde také na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Nedlouho poté proběhly první testy, u kterých platilo, že si nejprve musíte zažádat o přístup. Nyní už se k Valorantu dostane na konzolích každý. Žádné klíče nejsou potřeba, zdarma hru můžete otestovat na PlayStationu i Xboxu.

Pro hraní na konzolích můžete využít svůj účet z PC verze. Mezi platformami se bude přenášet postup, takže si nemusíte pokaždé od začátku odemykat nové agenty nebo nakupovat skiny. Z konzolí si ale s hráči na PC nezahrajete. Riot chce zachovat kompetitivní integritu, a tak cross-play bude fungovat jen mezi PlayStationem a Xboxem.

Aby byl Valorant lépe hratelný na ovladači, přidali do něj vývojáři Focus mód. Ten hráči dovolí přesněji mířit a pohybovat se pomaleji. Hodit se má převážně na střety s nepřítelem, ale nakonec je přece jen na vás, jak budete s dostupnými nástroji nakládat.

I když je beta verze už přístupná všem, zatím nevíme, kdy se Valorant na konzolích dostane do ostrého provozu. Určitě to ale není naposledy, co vidíme hru od Riot Games na těchto platformách. Na příští rok chystají premiéru své 2v2 bojovky 2XKO, jejíž datum vydání zatím také neznáme. Během následujících měsíců by ale měly proběhnout první alfa testy.