Valve pracuje na projektu White Sands. Podle fanoušků má něco společného se sérií Half-Life

Hráči dlouhá léta marně čekají na jakékoliv novinky o pokračování série Half-Life. Nová akce od Valve jménem Deadlock, o které se začaly objevovat detaily před pár měsíci, to nebude, ale zapáleným fanouškům vznikla další naděje. Zasloužila se o ni dabérka Natasha Chandel. Na její stránce najdete mimo jiné i životopis. Ve výčtu rolí se objevil projekt jménem White Sands. Komu má propůjčit hlas, jsme se dočíst nemohli, ale jako tvůrce projektu jasně jmenovala studio Valve. Fanoušci zároveň vypátrali, že spolupráce proběhla mezi loňským zářím a letošním únorem. To naznačuje, že by vývoj mohl být ve velmi pokročilé fázi. Dabing se přeci jen neřeší v začátcích. Pravidlem to ale není, takže nelze brát tento dohad jako samozřejmost.

Dnes už tento záznam budete hledat marně. Internet ale nezapomíná a samozřejmě se velmi rychle začaly rozbíhat konspirace ohledně toho, co jsou "Bílé písky" zač. Ve spojitosti s touto společností se nabízí několik slavných značek, které bychom si přáli znovu vidět. Proč by to měl být ale zrovna Half-Life? Tato teorie vznikla díky tomu, že v Novém Mexiku existuje park jménem White Sands. Tenhle stát byl domovem společnosti Black Mesa.

Nic to samozřejmě nepotvrzuje, ale alespoň máme potvrzené, že vedle Deadlocku ve Valve vzniká další projekt. I kdyby šlo o další hru z univerza Half-Life, není vůbec jasné, jestli to bude ten bájný třetí díl, na který všichni čekají. Naposledy jsme dostali Alyx, a i když je to výborná hra, nejeden hráč byl zklamaný kvůli tomu, že jde o VR projekt. Posledního klasického rozšíření série Half-Life jsme se dočkali v roce 2007, kdy vyšla druhá epizoda rozšíření pro dvojku. Snad se s ní v budoucnu ještě někdy setkáme.

Zdroj: Eurogamer.net