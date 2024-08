Vampires Survivors na PlayStation stihnou dorazit ještě v srpnu

PlayStation je poslední z velkých platforem, kde hitovka od nezávislého týmu Poncle ještě chybí. To se ale změní 29. srpna. Tvůrci tedy plní svůj slib s tím, že novou verzi vydají do konce léta, i když to mají trochu na knop. K dispozici bude ve verzi pro pátý i čtvrtý PlayStation. Českou cenu zatím neznáme, ale dle slov tvůrců by měla být stejná, jako na ostatních platformách, tedy okolo 100 korun.

Vampire Survivors by měli vyjít rovnou s několika rozšířeními, které si ale musíte samostatně dokoupit. Jejich cena se většinou pohybuje mezi 50 a 80 Kč, takže i se všemi doplňky patří mezi velmi laciné hry. Když v roce 2022 vyšla na Steamu, vyvolala boom díky své jednoduché, ale hlavně návykové hratelnosti. V každém průchodu získáváte úrovně a vylepšujete schopnosti své postavy. Při tom ovládáte pouze pohyb. Všechny akce a útoky se vykonávají automaticky v určitých časových intervalech. O tom, jaký jsou Vampire Survivors fenoménem, svědčí množství dalších her, které staví na podobných základech.