Vampýři se nedočkají ani letos. Očekávané upírské RPG Bloodlines 2 se odkládá na příští rok

Pokračování kultovního RPG z univerza World of Darkness aspiruje na post v žebříčku her, které si během vývoje musely projít pořádným peklem. Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 má od svého oznámení celou řadu nenaplněných slibů, problémů a projekt má nyní v rukou úplně jiné studio, než bylo původně v plánu. Tým z The Chinese Room se zdá být sice lepším kandidátem, ale ani tady se to neobešlo bez problémů. S posledním updatem vývojáři vypustili do světa informaci ohledně toho, že vydání v letošním roce nestíhají. Fanoušci ho mají nově očekávat v první polovině roku 2025.

Kreativní ředitel Alex Skidmore z The Chinese Room ve vývojářském deníčku říká, že společně s vydavatelem Paradox Interactive hodlají udělat všechno pro to, aby z Bloodlines 2 nakonec bylo akční RPG vysoké kvality. To si nejspíš přeje naprosto každý včetně nás. Nejen původní Bloodlines, ale i jeho předchůdce Redemption patří mezi nejlepší upírské hry vůbec a na svého moderního nástupce stále marně čekají.

Důvod odkladu je jednoduchý. Místo toho, aby se vydání uspěchalo, se chce studio i vydavatelství ujistit, že se Bloodlines 2 vyvaruje technických problémů a bude prostor na vychytání chyb a doladění nedostatků. Zároveň díky času navíc prý The Chinese Room dostali možnost přidat do příběhu vícero konců, což má ještě o něco více vylepšit hráčův zážitek při jeho politikaření v podsvětí Seattlu. Celkově univerzum World of Darkness by si konečně zase jednou zasloužilo pořádnou hru. Swansong ani Werewolf: The Apocalypse, které vyšly v posledních letech, se příliš nevydařily.