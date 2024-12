Vánoce jsou tady. Astro Bot se rozrůstá o novou úroveň plnou zimních zázraků. Dostaneme ji zdarma

Astro Bot se od vydání rozrostl o další speedrunnerské úrovně. Tvůrci po vydání celé sady mlžili o tom, jestli chystají i něco dalšího do budoucna. Odpověď už známe. Team Asobi si pro nás připravil předvánoční dárek.

Pokud jste již základní hru pokořili, budete se moci pustit do úrovně Winter Wonder plné sněhu a dárků s dominantou velkého vánočního stromku uprostřed. I když oznámení uvádí datum 12. prosince, u nás bude přídavek dostupný až v pátek ráno. Vydání se totiž odvíjí od amerického času.

Jako všechny předchozí doplňky dostane i Winter Wonder zdarma každý majitel Astro Bota. Jedinou podmínkou je, abyste hru nejdřív dokončili. A nebyl by to Astro, kdyby v nové úrovni nečekalo několik dalších robotů, které si můžete přidat do své posádky.