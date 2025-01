Ve Forest Reigns se pokusíme přežít v Paříži pohlcené přírodou. Pracují na něm tvůrci původního Stalkera

Že by se začala vracet éra singleplayerových FPS akcí? Další novinkou do tohoto výčtu je Forest Reigns od týmu VG Entertainment, který z části tvoří zkušení vývojáři prvního Stalkera či hry Survarium. Tentokrát nás ale místo radiace bude ohrožovat samotná příroda, která si chce vzít zpět to, co jí člověk vzal. Vše se odehrává 5 let po zdrcující pandemii v Paříži, kterou má nyní pod kontrolou možná až moc vnímavý les.

Ulicemi města se proplétají kořeny stromů, což sice vypadá hezky, na druhou stranu to pro vás bude znamenat řadu smrtelných nebezpečí. Jakmile lesu ublížíte, nebude váhat vám to vrátit i s úroky. Naopak ale může být schopným spojencem a svými kořeny ztrestat nepřítele.

Je vidět, že si tvůrci do Forest Reigns půjčují několik věcí, které dobře fungovaly už ve Stalkerovi. Sem spadá například nelineární vyprávění příběhu, kdy vám hra přímo neurčuje pořadí a tempo jednotlivých úkolů. K samotnému řešení také můžete přistoupit po svém. Opatrnější hráči se mohou proplížit nepříteli do zad, zatímco odvážlivci rovnou rozpoutají akci i přes to, že munice a dalších zásob nebude zrovna přebytek.

Ruslan Didenko, který stojí v čele studia, říká, že jeho tým měl vždy vášeň pro tvorbu her, ve kterých hráčova rozhodnutí utvářejí příběh. „Po letech tvorby multiplayerových her se vracíme ke kořenům a pracujeme na Forest Reigns - singleplayerové hře se spletitým příběhem, průzkumem, survival prvky a RPG systémy. Chceme do žánru přinést něco svěžího.“ Zatím ovšem nepadlo ani slovo o tom, kdy bychom mohli očekávat premiéru, ani o tom, na jaké platformy se Forest Reigns chystá. Minimálně s ním ale můžeme počítat na PC, protože už ho najdete na Steamu.