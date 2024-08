Velvet 89 vypráví o obyčejných lidech během sametové revoluce. Charles Games zpracují další kus české historie

Po nedávném zpracování díla spisovatele Franze Kafky pražské studio Charles Games přichází s dalším projektem. Už několikrát jsme se díky jejich práci mohli podívat do zásadních momentů české historie. Jde hlavně o dvojici výpravných her Atentát 1942 a Svoboda 1945. V jejich novince, která vychází 17. října, se podíváme do dalšího důležitého období, kterým je sametová revoluce. Vedle PC se chystá také na mobily se systémy Android a iOS a k dostání bude zdarma. Jak už u tohoto studia bývá zvykem, ani tady nechybí kompletní česká lokalizace.

V průběhu hraní navštívíme Teplice, Prahu a Ostravu, kde budeme sledovat několik příběhů obyčejných lidí. Dozvíme se tak, co je vlastně přimělo, aby vyšli do ulic. Hratelností to bude zase něco trochu jiného, než můžete být zvyklí z předchozí tvorby studia. Na náměstích a v ulicích budete muset pozorně prozkoumávat dav a hledat ty správné osoby, které mají co říct.

Velvet 89 vzniká ve spolupráci s odborníky z projektu Příběhy bezpráví. „Každá věta a příběh ve hře vychází ze svědectví očitých svědků tehdejších událostí,“ uvádí popisek hry na Steamu. I v tomhle případě bychom měli očekávat historickou přesnost. Tvůrci také slibují, že uvidíme místa, na která se v příběhu sametové revoluce často zapomíná.

Od předchozích projektů studia se Velvet 89 liší nejen hratelností, ale také stylem grafiky. Svým vzezřením má připomínat papírové vystřihovánky, stará fotoalba a videopásky. Během hraní pak uvidíme i historické záběry z průběhu sametové revoluce.