Viděli jsme v akci nový český projekt AI People. Brzy odstartuje alfa verze hry, která chce inovovat NPC

Ve středu 28.8. jsme měli možnost zúčastnit se launch party nového českého projektu AI People. Vývojáři z GoodAI si pro nás připravili nabitý program plný informací o hře a její alfa verzi, která se spouští 19. září.

AI People je sandbox, který využívá umělou inteligenci k tvorbě příběhů. Během akce jsme měli možnost si alfa verzi vyzkoušet a řeknu vám, že je zde možné opravdu téměř cokoli. NPC jsou zde řízená umělou inteligencí. To znamená, že dokáží přemýšlet a tvořit si na věci vlastní názor. Nestane se tedy nikdy, že byste dvakrát za sebou měli stejnou situaci nebo dostali stejnou reakci.

Na postavách je znát, že jejich chování není nascriptované, nemají předem dané hlášky ani konverzace a upřímně vy vlastně ani nemusíte hrát. NPC se k vám rozběhnou samy a začnou vám něco povídat, začnou se vyptávat, a dokonce je můžete i naštvat do takové míry, že vás zastřelí. Vše je vlastně v rukou božích, jak se říká, nikdy nevíte, co vás čeká.

Kromě předpřipraveného scénáře si můžete také vytvořit svůj vlastní. Hra disponuje plně upravitelnými editory postav řízených umělou inteligencí. Takže jim můžete vymyslet zaměstnání, povahové rysy, co mají nebo nemají rádi a tak dále. Můžete z nich udělat pár nebo úhlavní nepřátele, vše závisí na vaší představivosti a pak už stačí jen nechat příběh plynout. Co se mi opravdu líbilo, byl fakt, že zde nejste hlavní postavou. Všechny postavy jsou hlavní a všechny mají co říct. Velmi rychle se z vás může stát něčí podržtaška během toho, co se příběh rozvíjí dál skrz další postavu.

Ze zkoušení AI People si odnáším jednu zábavnou historku nebo spíše zábavný příběh, který se samovolně ve hře vytvořil. Klasický začátek hry, jsem v místnosti já a moji NPC kamarádi. Povídáme si, smějeme se a najednou je moje postava zastřelena. Říkám si, co se sakra stalo? Hned potom mi to došlo. Žena, se kterou jsem si povídal byla manželka jiného NPC, které stálo v druhé místnosti a celou situaci z dálky pozorovalo. Úplně se mu nelíbilo, jak s jeho ženou mluvím, a tak se rozhodl vzít situaci do vlastních rukou. Když se mi pak jeho žena snažila dát první pomoc a říkala mu, že násilí není řešení, tak zastřelil rovnou i ji a moje krátká eskapáda byla u konce. Toto a mnohem víc můžete v AI People zažít. Hranice možné různorodosti v podstatě nemá a zažijete tedy i takto nečekané scénáře.

Byli jsme informováni, že v současné alfa verzi bude hra fungovat na principu předplatného. To bude stát 10 eur měsíčně jelikož prozatím jsou NPC poháněni online dostupnými modely AI, a to samozřejmě stojí peníze. V budoucnu je ovšem v plánu, že AI poběží lokálně na vašem počítači a předplatné se zruší, jelikož online modely už nebudou potřeba. AI People spouští alfa verzi už 19. září, a tak si budete moci své příběhy vytvářet sami, stačí se přihlásit na oficiálních stránkách hry.

Akce se konala na zámku Oranžerie v Praze, který je čerstvě zrekonstruovaný a slouží vývojářům jako pracovní prostory. Kromě povídání o hře jsme měli možnost se podívat i do jejich kanceláří, které odráží krásu celého místa. AI People je ambiciózní projekt, který rozhodně stojí za vaši pozornost.