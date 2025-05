Virtua Fighter 5 R.E.V.O. vyjde na konzole s podporou crossplaye. Nový díl odhalil dalšího bojovníka

Série Virtua Fighter od Segy stála u zrodu 3D bojových her. Jména, jako je Tekken nebo Street Fighter, jsou v současnosti na vyšší úrovni, ovšem i tato legenda má stále zapálenou komunitu. O novinky je už dlouhou dobu nouze. Virtua Fighter 5 původně vyšel na arkádách v roce 2006, od té doby ho tvůrci vylepšují, přidávají novinky a vydávají nové verze. Ta poslední si odbyla premiéru v lednu letošního roku na PC. R.E.V.O. se brzy dostane i na konzole a konečně bude podporovat hraní skrz platformy.

Přesné datum vydání zatím neznáme, ale dostane se na PlayStation 5, Xbox Series S|X i Nintendo Switch 2. Mimo jiné Sega do této verze zapracovala i rollback netcode, což by v současnosti pro bojovky měla být povinnost. Díky němu je online hraní mnohem pohodlnější a můžete si dobře zahrát i bez perfektního připojení k internetu. Dle dohadů by R.E.V.O měla být finální verze pátého Virtua Fighteru a zároveň test netcodu studia před příchodem zbrusu nového dílu.

O pokračování toho víme stále málo. Ani jméno vlastně není jisté, známe ho pouze jako "New Virtua Fighter Project". Že to bude značný posun hlavně po grafické stránce, je jasné už podle loňského teaseru. Tento dojem podtrhuje nové video, skrz které se do soupisky bojovníků přidal wrestler Wolf Hawkfield, který prošel redesignem a vypadá velmi dobře. Snad nás Sega nebude napínat příliš dlouho a představí nám další novinky v dohledné době. S vydáním v letošním roce bychom každopádně nepočítali.

Během krátké prezentace, která proběhla o víkendu při příležitosti turnaje EVO Japan, padlo také pár drobností o změnách v pojetí příběhů postav. Nový Virtua Fighter má lépe hráče seznámit s tím, co je cílem každého bojovníka a jaká byla jeho minulost, aby se s postavou mohli lépe sžít. Stále to bude hlavně o boji samotném, ale již zmíněný Tekken, Street Fighter nebo čerstvé Fatal Fury dokazuje, že dostat do povědomí hráčů více informací o postavách, není na škodu.

Zdroj videa: Sega