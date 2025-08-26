Vrací se další devadesátková legenda. Westernová střílečka Outlaws dostane v listopadu remaster

V klasických doomovkách jsme se podívali do rozmanitých prostředí. Bylo to peklo plné nebezpečných démonů, sci-fi budoucnost nebo třeba horor s temným kultem. Nezapomnělo se ani na divoký západ. Ten se podobně jako spousta dalších klasik chystá na návrat v remasterované verzi. Outlaws + Handful of Missions dorazí na PC, PS4, PS5, XO, XSX a Switch 20. listopadu letošního roku a vyjde vás na nějakých 700 Kč.
Remaster mají na starosti profíci z Nightdive Studios, kteří mají na vylepšování retro her založenou velkou část byznysu. Není to tak dávno, co na scénu vrátili Hexen a Heretic, na triku mají i předělávku System Shocku. Tuhle klasiku z roku 1997 nám naservírují společně s rozšířením Handful of Missions, které vyšlo o rok později.
James Anderson si žil klidným životem se svojí ženou a dcerou. Zdejší baron ale má s jeho pozemky jiné plány. Je schopný udělat vše, aby skrz Andersonovu farmu vedl železnici. Rozkmotřil si ale špatného člověka.
Stejně jako předchozí podobné remastery si i Outlaws zachovají svoji původní náplň. Díky převedení do KEX enginu si je ale budeme moci zahrát až v rozlišení 4K při 120 FPS, pokud na to máme správný hardware. Tvůrci nevynechají ani online hraní. Do přestřelek ve čtyřech různých módech se můžete pustit i skrz platformy.
„Po vydání Star Wars: Dark Forces Remaster v minulém roce jsme opět nadšeni, že můžeme pokračovat ve spolupráci s úžasným týmem v Lucasfilm Games. Vliv, který mělo Outlaws + Handful of Missions na žánr FPS v ohledu hratelnosti a vyprávění, nelze přehlížet. Jsme poctěni, že tento ikonický western můžeme představit modernímu publiku,“ říká Stephen Kick, vedoucí studia Nightdive.