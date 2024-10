Všichni čekají nový Switch, a Nintendo místo něj představí budík

Dámy a pánové, Nintendo budík. Protože přesně tenhle kus hardwaru všichni fanoušci už tak dlouho netrpělivě očekávají, že? Nintendo Sound Clock Alarmo vás za cenu 99,99$ bude sledovat při spánku a pomáhat s usínáním i s buzením. Od dnešního dne si ho mohou objednat lidé žijící v USA a v Kanadě. Na evropských trzích by měly být objednávky spuštěné koncem tohoto týdne.

Do poloviny ledna příštího roku bude k dispozici exkluzivně pro předplatitele Nintendo Switch Online. Poté by se mělo dostat i k dalším prodejcům. Pokud si ho budete pořizovat, rovnou berte i adaptér do elektřiny. V balení najdete totiž jen USB-C kabel.

Co že tahle krabička tedy umí? Kromě buzení, samozřejmě. Má v sobě zabudovaný pohybový senzor, který vás bude po celou dobu spánku sledovat a následně zhodnotí, jak se vám spalo. Když dojde na chvíli probuzení, začne vám hrát jednu z pěti tematických melodií z ikonických značek Nintenda. Najdeme tady Maria, Legend of Zelda, Pikmin, Splatoon a Ring Fit Adventure. Při usínání vám pak může do uší hrát ambient.

Když Alarmo zvoní, s každým vaším pohybem se ozve další zvukový efekt. Pokud vám bude vstávání trvat příliš dlouho, hlasitost bude intenzivnější. A jak ho vypnete? Stačí prostě vylézt z postele. Můžete ho ale nastavit i tak, aby fungoval jako klasický budík a vypnete ho stiskem tlačítka. Nintendo doporučuje, že režim se sledováním pohybu je lepší používat v případě, že v posteli spí jen jeden člověk.

Budík můžete také připojit k internetu. Není to proto, aby o vás mohl posílat data do kanceláří Nintenda. Časem si do něj budete moci stáhnout další témata. Můžeme očekávat Animal Crossing nebo Mario Kart. A kde je nástupce Switche, ptáte se? No, to by nás také zajímalo.

Zdroj: Nintendo