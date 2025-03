Všichni na palubu! Historické RPG Mount & Blade 2: Bannerlord se v červnu rozroste o námořní bitvy

Série Mount & Blade patří mezi ty nejkomplexnější, pokud je řeč o hrách kombinujících strategii s RPG. Bannerlord už je venku nějaký pátek a po řadě úprav přichází čas na velké rozšíření. Fanoušci mohou vydání War Sails očekávat 17. června na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. Je to vůbec poprvé, co se budeme moci pustit do námořních bitev a příhodně tuto možnost doprovází příchod nové frakce ze severu.

Tuto singleplayerovou expanzi doplní nové mechaniky, teritoria a výzvy, které jsou přímo napojené na válčení na vodě. Vývojáři vám dávají do rukou možnost vést celou vlastní flotilu. Mezi ty nejodvážnější plavce patří Nordové, frakce inspirovaná Vikingy. Jak už v Mount & Blade bývá zvykem, nemusíte se rovnou postavit jeden druhému na bojišti. Co takhle si vyměnit zboží? Nebo se dokonce přidat do jejich řad a pokusit se vypracovat na post velitele.

Tvůrci nám zatím neukázali, jak budou střety na moři vypadat přímo ve hře. Prý si ale berou příklad z reálných středověkých bitev a jsou připraveni na vytvoření zážitku odpovídajícímu realitě. S tím jim vedle 18 reálných modelů lodí pomůže simulování fyziky vody i větru. Vliv má také přepracovaný systém dynamického počasí.

Když se jedna loď přiblíží natěsno, můžete plynule přeskočit na palubu nepřítele. Stále je ale potřeba myslet na to, že máte pod palcem velení svých svěřenců. Abyste všechny novinky pořádně dostali do ruky, v rozšíření najdete kampaň s předpřipravenými misemi, kde v roli kapitána lodi budete bojovat proti pirátům.

Nordové nepřišli jen tak odnikud. Na mapě se vám s War Sails objeví severský region, jehož dominantou je osídlený ostrov s pobřežními městy. Stanou se zkrátka plnohodnotnou součástí světa Bannerlordu, která ovlivní nejen válčení, ale i politikaření a ekonomiku.

Novinky pro základní hru

S vydáním War Sails dostanou nášup novinek i majitelé základní hry. Kromě úprav již existujících systému se chystá několik přídavků. A nebudou to jen tak nějaké maličkosti. Ten největší se týká tichého postupu. Budete moci infiltrovat nepřátelské úkryty, verbovat vězně a potichu se zbavovat nepřátel. Zároveň ale i vaši protivníci dostanou nová esa do rukávu. Lépe reagují na své okolní dění, detekují zvuky a pohyby skrz systém opatrnosti.

Během prozkoumávání světa nově budeme moci narazit na náhodné události, které mají oživit dění v Calradii. Zároveň se pracuje na žádané funkci importu a exportu postav a v plánu je také vylepšení soubojů, což zahrnuje i přidání nových zbraní, jako je prak. Tvůrci ale chtějí boj obecně vylepšit skrz plynulejší animace a přesnější zaměřování.

Zajímavé je, že zmiňované mechaniky tichého postupu měly původně být součástí jiného rozšíření, zaměřeného hlavně na příběh. Vývojářům ale tento koncept spíš dělal vrásky na čele a zpomaloval vydávání ostatních přídavků. Místo toho, aby vydali něco, s čím sami nejsou spokojeni, tento projekt zrušili. Nakonec se ale rozhodli nezahodit úplně všechno, a tak alespoň systém plížení se do hry ve finále dostane.