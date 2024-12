Vybíráme nejlepší hry na konzole. Tipy pro PlayStation, Xbox i Nintendo | Vánoce 🎄

Astro Bot výborně kombinuje nenáročnou hratelnost, chytrý design, líbivou grafiku a notnou dávku nostalgie. Někteří roboti nebo rovnou celé úrovně jsou vytvořené ve stylu dalších legendárních herních značek. A nejsou to jen věci od Sony. Narazíte třeba i na Crashe Bandicoota, Clouda ze sedmého Final Fantasy či Solid Snakea z Metal Gear Solid. To jsou jen některé z desítek postaviček, které kromě fešného oblečku mají i speciální interakce.

V klidu si plujete se svojí lodí vesmírem, dokud nenarazíte na zlotřilého mimozemšťana. Poté, co vám vytrhne z lodi procesor, se její kousky rozletí do všech koutů galaxie a musíte nouzově přistát. Jak kdyby to nestačilo, poztráceli se vaši robotičtí kamarádi. Astro tedy musí prozkoumat planetu po planetě, aby dal koráb a posádku zase dohromady.

Poté, co se Senua trochu vzpamatovala ze svého traumatu, se s ní vydáme po stopách bandy lotrů, kteří mají na svědomí zničení jejího domova společně se smrtí jejích blízkých. Cesta vede právě na Island, který autoři z Ninja Theory do hry bravurně převedli.

Senua's Saga: Hellblade II se řadí mezi nejlépe vypadající hry současnosti. Víc než hra je to ale v mnoha ohledech spíš film. Senua i tentokrát spoustu času stráví přemýšlením, posloucháním hlasů v hlavě, které jí našeptávají, co by měla a neměla udělat, a procházením krásně zpracovaného Islandu.

Vedle základní hry se vyplatí pořídit i dodatek Mask of Darkness, který dále rozšiřuje Sargonův příběh. Musí se postavit Radjen, která je nejlepším zabijákem jeho bývalé jednotky. Pošle nás do dimenze připomínající noční můru. Kromě příběhu přídavek zahrnuje i nové prvky hratelnosti a náročnější skákačkové pasáže.

Jestli přehlédnete to, že by v podstatě nemuselo jít vůbec o hru ze série Prince of Persia, čeká vás povedená akční skákačka. Abyste Qaf prozkoumali úplně celý, musíte nejdřív najít všechny speciální schopnost, které se často týkají manipulace s časem. S jejich pomocí se dostanete na dříve nedostupná místa a pomohou i při zdolávání hádanek.

Princ of Persia se s novým přírůstkem proměnil. The Lost Crown je výborná metroidvania, ve které prozkoumáte taje hory Qaf a jejího okolí. V akci ale nebudeme sledovat přímo prince. Místo něj se hlavní role chopil Sargon, zdatný bojovník a člen elitní jednotky Immortals. Jeho dřívější spojenci mu ale nedlouho po úvodu půjdou po krku.

Téma remasterů a her, které je potřebují a nepotřebují, se řeší poslední roky často. The Last of Us Part II bych nedoporučil kvůli tomu, že remaster původní hru nějak extra vylepšuje, ale protože je to výborná akční adventura. Pro někoho, kdo se teprve na druhý díl chystá, je tato verze ideální. Lehce vylepšená grafika, které si na první pohled vlastně ani nevšimnete, je jen malý bonus.

Důležitou součástí hry nejsou jen tahové souboje, ve kterých si můžete vyhrát s nejrůznějšími kombinacemi. Persona je z velké části simulátorem běžného života, kdy navazujete vztahy s ostatními studenty, pomáháte jeden druhému nebo zkrátka jen společně trávíte čas. To samozřejmě jen do chvíle, než zase nastane čas na průzkum tajemné hodiny.

Vžijete se do role studenta, který zrovna přestoupil na jinou školu. Změna je to pro něj mnohem větší, než by kdy sám mohl očekávat. Shodou okolností se mu podaří objevit hodinu skrytou mezi koncem a začátkem dne. Svět se během ní mění k nepoznání.

Popadněte zbraně a pojďte bránit demokracii! Super Země volá každého schopného vojáka, aby pomohl s potlačením přicházejících hrozeb. V Helldivers 2 se do naší galaxie snaží vecpat nechutní hmyzí mimozemšťané z jedné strany a mechaničtí obři z druhé. Hráči z celého světa musejí spolupracovat, aby se ani jeden z útočníků nedostal do jejich domoviny.

Ve verzi pro Switch najdete také úrovně, které autor Karel Matějka přidal do hry dodatečně. Kromě hratelnosti má Bzzzt také skvěle zpracovanou hudbu a grafiku. Všechny postavičky, plošinky a další hejblátka jsou krásně rozpohybované. Je to parádní příklad toho, jak by se měl dělat pixelart.

Loni tahle česká skákačka vyšla na PC, letos se Bzzzt dostalo na konzoli Nintendo Switch, kde skvěle zapadla mezi tamní špičku. Jakožto robot ZX8000 vyrážíte po stopách pomateného vědce Badberta. Abychom se s ním vypořádali, musíme proskákat desítky úrovní, pokud možno to udělat v co nejkratším čase a ještě u toho nasbírat všechny šroubky.

Na pohled tahle hra vypadá jako pohádka, že? Omyl! Bo: Path of the Teal Lotus dokáže nakopat zadek i zkušenému hráči. Rozhodně patří mezi nejtěžší metroidvanie, které jsem kdy hrál. Pro fanoušky žánru by to i přes to měla být jasná volba, protože příběh o slzách Měsíce a záchraně světa vypadá nádherně, skvěle se hraje, a navíc za něj nedáte ani polovinu plné ceny.

Rise of the Ronin: Ovlivněte japonskou historii

Platforma: PlayStation 5

Cena: 799 Kč až 3 690 Kč

Poté, co Team Ninja udělal Nioh, se rozhodl převést své nápady do otevřeného světa. Rise of the Ronin nám ukáže minulost Japonska. Konkrétně jde o období velkého zlomu, které by se dalo nazvat jako konec samurajů. Změny v zemi vycházejícího slunce vidíme z první ruky a do jisté míry bude záležet na vašich činech, jak to s ní nakonec dopadne.

Stanete se jedním z bojovníků, kteří jsou cvičeni už od svých mladých let. Společně se svým sourozencem vyrážíte na misi, která nedopadne moc dobře. Poté začíná cesta pomsty, během které narazíte na řadu historických postav, jako je Sakamoto Rjóma, Kacura Kogoro a na scéně se objeví i samotný šógun Jošinobu Tokugawa.

Jestli vás japonská historie zajímá, ale nerozumíte si s hrami s vyšší obtížností, nenechte se zastrašit. Oproti Nioh nebo sérii Dark Souls je Rise of the Ronin o dost mírnější. Nabízí několik úrovní obtížnosti. Systémy hry více odpouští a souboje mají blíže k akčním adventurám, než aby spadaly do hardcore odnože žánru RPG.

Hodnocení recenzentů: 76 % (z 128 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 79 % (z 1 327 hodnocení)