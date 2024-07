Vybudujte si vlastní fantasy království od základu v Dungeons and Kingdoms. Jde o výtvor jediného vývojáře

Už několikrát jsme byli svědky toho, že jediný vývojář dokáže vytvořit výbornou hru, za kterou by se nemusely stydět ani početné týmy. Do této kategorie se pokusí zařadit také Uncle Grouch Gaming, který ve spolupráci s vydavatelem Camlann Games představil svoji prvotinu Dungeons and Kingdoms, ve které se chopíme role vládce celé říše. Sami si ji ale budeme muset od základu vybudovat. První verze v předběžném přístupu na Steamu bychom se měli dočkat koncem letošního, nebo začátkem příštího roku.

Propojí se tady několik různých žánrů. Kromě budovatelské hry jsou Dungeons and Kingdoms také RPGčko, sandbox a akce z pohledu třetí osoby. Všechno je pak zabalené do grafického kabátku v mid-poly stylu, který na pohled připomíná třeba české Ylands. Podobu svého království si pak můžete uzpůsobit dle svého díky rozmanitým nástrojům. Netýká se to jen různých stavení, přetvořit k obrazu svému můžete samotnou krajinu. V plné verzi vás bude při vašem snažení doprovázet příběh, o kterém toho zatím moc nevíme.

Než se ale pustíte do velkého plánování, budete potřebovat na to všechno dostatek zdrojů. Zpočátku jste sami jen s pár následovníky poté, co jste společně utekli z neobyvatelné země. Tady přichází na řadu dungeony. Jako v klasických akčních RPG se budete vydávat na výpravy do temných kobek, které jsou sice nebezpečné, ale ukrývají se v nich materiály potřebné na rozšiřování vaší říše. Občas můžete narazit třeba i na plánky, které vám rozšíří možnosti stavění.

Autor plánuje svoji hru po vydání první verze vyvíjet v předběžném přístupu zhruba další rok a půl, ale to se ještě může změnit. Hodlá také úzce spolupracovat s fanoušky, aby byl výsledek co možná nejlepší. Dungeons and Kingdoms budou příští rok v únoru součástí Steam Next Festu, takže si jejich demoverzi bude moci vyzkoušet každý zdarma. Systém questů, příběh, kooperace a podpora modifikací sice přijde do hry až později, ale už v této podobě bude obsahovat všechny základní systémy.