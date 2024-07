Vychází Fallout: London. Tahle obří modifikace pro Fallout 4 vypadá jako plnohodnotná hra

Častokrát slýcháme o tom, že komunita pracuje na megalomanských projektech pro oblíbené hry. Jeden z nich se konečně blíží svému vydání. Fallout: London je modifikace pro čtvrtý Fallout, která by bez problému vydala na samostatný díl. Přidává nový příběh, zbraně, úkoly, frakce a samozřejmě nás zavede do Londýna. Konkrétně uvidíme, jak to v tamních ulicích vypadá 160 let po výbuchu bomb, respektive 40 let před událostmi třetího dílu. Do hraní se budeme moci pustit od dnešního odpoledne. Jelikož jde o modifikaci, bude k dostání zcela zdarma a pouze na PC.

Zprovoznit Fallout: London bude chtít trochu snahy. Modifikace si totiž nerozumí s novou "next-gen" verzí Falloutu 4. Nejjednodušší to tak budou mít ti z vás, kteří hru vlastní na GOGu. Přímo v jejich obchodě má totiž London vlastní stránku a k jeho instalaci potřebujete provést jen čtyři jednoduché kroky - stáhnout Fallout 4 GOTY, stáhnout London skrz klient GOG Galaxy a launcher už vás provede zbývajícím procesem. Pokud ale hru vlastníte na Steamu, hru budete muset downgradovat na starší verzi skrz nástroj z webu Nexus Mods. Kompletní návod na provedení najdete na oficiálních stránkách tvůrců. S verzí z Epic Store si Fallout: London nezahrajete vůbec, protože neumožňuje potřebný downgrade. V budoucnu by ale měla modifikace snad podporovat i aktuální verzi hry.

Podle dřívějších plánů jsme si měli London zahrát už začátkem letošního roku, ale Bethesda do toho tvůrcům hodila vidle vydáním updatu, který vydání značně zkomplikoval. Po několika letech se ale přeci jen konečně dočkáme jeho premiéry. O tom, že to bude pořádný macek, svědčí i velikost přes 30 GB. Všechny postavy v novém příběhu jsou nadabované, ve městě narazíte na nové frakce, projít si můžete 200 questů a určitě se najde řada dalších věcí, které tvůrci neprozradili předem.