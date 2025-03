Zvládnete se probít dungeonem plným nepřátel? Vychází nová česká hra Chaos Caster

Včera večer si na Steamu odbyl premiéru další z menších českých projektů. Za hrou Chaos Caster stojí vývojář Lukáš Osouch a pošle vás v roli neohroženého kouzelníka do nebezpečného podzemí. V rukách máte spoustu nástrojů na to, abyste dokázali sežehnout každého nepřítele. Cenově je velmi přívětivá k vaší peněžence. Stojí bez centu 5€, tedy nějakých 125 Kč a do 18. března ji můžete navíc mít s 10% slevou.

Chaos Caster je rogue-like hra, takže se připravte na spoustu nepovedených pokusů. V každém z nich vás čekají nové výzvy. Nejenže si svého kouzelníka můžete vylepšovat v jiných směrech a odemknout mu tak odlišné schopnosti, zároveň se pokaždé mění i prostředí skrz procedurální generování.

S podobným konceptem, kdy můžete mezi sebou kombinovat hromadu kouzel, nedávno uspěl Magicraft. Už podle ukázky to vypadá, že komba v Chaos Caster budou také značně rozmanitá. V tomhle případě je navíc vše přeložené do češtiny, takže se v kouzlech vyznají i hráči, kterým angličtina může dělat problémy.