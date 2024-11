Vylepšení pro PlayStation 5 Pro dostane přes 50 her. Známe kompletní seznam

Ve čtvrtek 7. listopadu vyráží do světa nejvýkonnější konzole současnosti. PlayStation 5 Pro sice podporuje stejné hry jako klasická pětka, ale vývojáři mohou využít větší sílu hardwaru k vytažení rozlišení či vyššímu počtu snímků za vteřinu. V posledních týdnech se pozvolna objevovala jména titulů, které dostanou Pro patch hned v den vydání konzole, nyní už známe kompletní výčet. Celkem jich bude 54 a najdete mezi nimi Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 a většinu exkluzivit PlayStationu z posledních let.

Nesmíme ale zapomínat na to, že PlayStation 5 Pro bude mít také funkci Game Boost, která pomůže i hrám bez patche. Na základní PS5 najdeme řadu her, které mají buď problémy s udržením stabilního snímkování, nebo dynamické rozlišení padá do velmi nízkých hodnot. Právě s tím by měl Game Boost pomoci a zlepšení by mělo být vidět i bez dodatečné podpory vývojářů. U nových titulů každopádně platí, že na PS5 Pro budou k dispozici režimy využívající dodatečný výkon.