Vylepšený Dead Rising vyjde v září. Vypadá jako remake a přidává několik žádaných vychytávek

Capcom minulý týden oznámil Deluxe Remaster prvního dílu série Dead Rising a na noční prezentaci Next odhalil všechny potřebné detaily. Mezi nimi najdeme i datum vydání, které připadá na 19. září letošního roku s tím, že hra vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X s cenovkou 49,99€, cca 1 260 Kč. V prodeji bude také Deluxe edice s několika exkluzivními kostýmy navíc. Pokud byste si chtěli pořídit do sbírky fyzickou krabičku, tak v této podobě bude Dead Rising dostupný až v listopadu.

Už z prvního teaseru vypadala nová verze spíš jako kompletní předělávka, a i podle slov vývojářů je víc než jen obyčejný remake. Deluxe Remaster běží v RE enginu, který hojně využívá většina projektů Capcomu z posledních let. Díky tomu mohli tvůrci pořádně vylepšit modely postav, prostředí nebo systém dynamického nasvětlení. Při pohledu na záběry z hraní je ale jasné, že se tady pracuje s originálními animacemi.

I když to bude stále ten starý známý příběh novináře Franka Westa, hraní bude o něco pohodlnější nejen díky grafice. Vylepšení doznalo i uživatelské rozhraní a ovládání. Původně nebylo možné se pohybovat během míření se zbraní. To Frankovi v remasteru dělat problém nebude. Celá hra je pak kompletně namluvená. Na češtinu ale bohužel nedošlo ve smyslu dabingu ani titulků. Na četné žádosti komunity bude Deluxe Remaster mít také funkci automatického ukládání.

Jinak to bude ta stejná ujetá zombie akce, kterou si můžete pamatovat z roku 2006. Frank se může hordami mozkožroutů probít vším, co mu zrovna přijde pod ruku a může u toho vypadat řádně stylově díky spoustě kostýmů. V rozsáhlém obchoďáku je uvězněný spolu s dalšími přeživšími, a tak jako nebojácný novinář bere iniciativu do vlastních rukou. Všichni musí přežít 3 dny, než dorazí pomoc. Lidé, na které narazíte, ale nejsou vždy ochotni podat vám pomocnou ruku a často jde o různé podivíny. I přes to, že se nacházíme uprostřed zombie apokalypsy, Dead Rising se rozhodně vážně nebere.