Vylepšený Stronghold Crusader prodal čtvrt milionu kopií a pokračuje s přidáváním obsahu. Další vlna přijde na podzim

Studio FireFly zvolilo stejný styl návratu, stejně jako v případě definitivní edice původního Strongholdu, a očividně se jim to vyplácí. Vývojáři si pochvalují silný start, ani ne za měsíc na Steamu se prodalo přes 250 000 kopií a od hráčů vylepšená verze nastřádala 90 % kladných uživatelských hodnocení z necelých 4 tisíc recenzí. Tím ale s Crusaderem končit nehodlají, v přípravě je několik obsahových přídavků, přičemž první z nich dorazí na podzim.
Update bude rozdělený na dvě části. Jednu dostanou všichni majitelé hry zdarma, další vyjde jako placený přídavek. Mezi bezplatné doplňky patří příchod nového lorda jménem The Crocodile, se kterým můžete poměřit síly na bitevním poli. Bude vaším rivalem v kampani o pěti misích zaměřené na ekonomii, ale najdete ho i ve skirmish módu. Stejně jako ostatní lordi bude mít i pan Krokodýl vlastní taktiku a unikátní design hradu. A ještě k tomu všemu dostanete tři nové mapy.
Placené rozšíření je obsahem o něco nabitější. Do nabídky přibydou další dva lordi - The Canary a The Trader. Doprovodí je i zkouška Sands of Time ve skirmish módu rozdělená na devět misí, kde závisí na splnění cílů v určitém čase. Tahle část bude zaměřená hlavně na bitvy a dobývání hradů.