Výroční hardware PlayStationu se vrátí i do českých obchodů. Množství bude velmi limitované

Konzole od Sony loni oslavila 30. výročí od uvedení první generace. Spolu s tím se do obchodů dostal aktuální hardware v barvách původního PlayStationu. Zrovna o tuto limitku byl enormní zájem. Jestli jste ji propásli, dostanete ještě jednu šanci. Od 23. července v 10:00 se spouští předobjednávky limitované verze ovladače DualSense, digitální PS5 Slim a PlayStation Portalu. Do rukou se vám pak dostanou až 29. září letošního roku.

Český PlayStation upozorňuje, že množství bude velmi omezené, takže zájemci by určitě měli čekat na značkách hned při spuštění předobjednávek. Je škoda, že se s návratem limitky na náš trh ani tentokrát nedostala šedá varianta konzole PlayStation 5 Pro. I při původním uvedení této edice v Česku nebyla k sehnání a nevypadá to, že by se to mělo změnit.