Vývoj Marathonu probíhá podle plánu. Bungie ale ještě není připravené ukázat ze své novinky víc

Strategie PlayStationu, kdy se jeho velká studia pustila do několika her jako služeb naráz, ani zdaleka nevychází podle představ vedení. Marathon od Bungie je jednou z těch, které by přece jen měly vyjít. I když ředitel vývoje Joe Ziegler v novém updatu říká, že jde vše podle plánu, ze zákulisí v minulosti spíš přicházely informace o problémech. Tak jako tak se ale kromě původního traileru musíme spokojit s pár koncept arty. Více z Marathonu uvidíme příští rok.

Stále platí, že Marathon má patřit do žánru extrakčních stříleček, kdy se budeme vydávat do nebezpečných oblastí plných vzácného lootu. Dostat se s ním do bezpečí ale není jednoduché, protože si na vás brousí zuby jak NPCčka, tak ostatní hráči. Vypadá to, že Bungie chce tento žánr smíchat s hero-shooterem.

Hratelné postavy, tady zvané Runneři, budou mít odlišné unikátní vlastnosti. V jednom z konceptů můžeme vidět Thief. I když Ziegler přímo neřekl, co je zač, už z názvu je jasné, že půjde o Runnera ideálního pro plíživé hráče. V podobném stylu se nejspíš ponese i představený Stealth.

I když spadá do značky, která vznikla už v devadesátkách, Bungie se ji rozhodlo z velké části modernizovat. To platí hlavně v ohledu příběhu. Z předchozích her přebírá znepokojivý nádech ze sci-fi technologií. Jinak ale půjde o úplně jiný děj.

Ziegler přiznává, že za poslední roky došlo k razantní změně, na jejíž zapracování spolupracují s testery a tvůrci herního obsahu. Sice nebyl příliš konkrétní, o co se jedná, ale prý se jim dostává spousta zpětné vazby okolo toho, co je a co není zábavné. O kompletním produktu se ale mluvit nedá. Dokončuje se samotné prostředí hry, stejně tak ani modely postav a nepřátel nejsou hotové.

Kromě toho, že nám mají v příštím roce ukázat výsledek, se už v úvodu roku mají značně rozšiřovat počty testerů. Je tedy možné, že si Bungie chystá test pro širší veřejnost, což u nových online her v dnešní době není žádná výjimka. Bližší informace ale zatím neznáme.