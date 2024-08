Vznikají rovnou dvě hry podle hororové klasiky Halloween. Do produkce se zapojí i John Carpenter

Filmové horory se do herního světa dostaly už mnohokrát. Není to tak dávno, co jsme tady měli hru podle Evil Dead, Texaského masakru a zanedlouho dojde na řadu i adaptace Tichého místa. K nadcházejícím projektům se nyní přidává Halloween. Studio Boss Team Games, které stojí právě za herním Evil Dead, oznámilo rovnou dva projekty založené na žánrové klasice z roku 1978.

S exkluzivním odhalením přišel web IGN. Mnoho konkrétních informací neodhaluje, ale na tvorbě obou her se mají podílet filmoví producenti předlohy. Jeden z nich poběží na Unreal Enginu 5, a právě do jeho tvorby se zapojí John Carpenter. „Jelikož jsem sám velký hráč, jsem nadšený, že mohu v této hře pomoci znovu oživit Michaela Myerse, a doufám, že vás k smrti vyděsím,“ říká režisér k oznámení. Prý si ve hře prožijeme ikonické okamžiky z filmů v kůži známých postav. Tento projekt má být každopádně v rané fázi vývoje, takže ukázku z něj nejspíš jen tak neuvidíme.

„Všichni v Boss Team Games jsme velkými fanoušky hororů a samozřejmě i Halloween má ve všech srdcích speciální místo. Pracovat s ikonickými postavami, jako je Michael Myers a budovat původní vizi Johna Carpentera je splněný sen. Jsme nadšeni, že můžeme pracovat s Malekem Akkadem a Johnem Carpenterem, abychom vytvořili unikátní zážitek, který budou fanoušci her a filmů milovat.“ Snad z toho nakonec nevznikne jen další asymetrická multiplayerovka ala Dead by Daylight, kterých už je na hororovém trhu víc než dost.

