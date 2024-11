Warcraft slaví 30 let. Původní strategie dostaly remastery, novinky čekají i fanoušky kartiček a World of Warcraft

Vzpomínáte na Warcraft III: Reforged ? Jestli ano, určitě si vybavíte, jaký to byl při vydání průšvih. Po letech se to Blizzard snaží alespoň trochu zachránit. Všichni majitelé hry si mohou zdarma stáhnout patch 2.0, který remaster celkově vylepšuje . Ať už je to nasvětlení, herní modely, uživatelské rozhraní či textury prostředí. Assety si navíc můžete dle svého míchat. Lze tedy třeba zachovat původní modely postav a vylepšit pouze prostředí.

To všechno platí i pro Warcraft II: Remastered , který se prodává za 15€. V tomhle případě se překreslená grafika více blíží stylu prvního dílu, což podle reakcí není po chuti všem fanouškům. Naštěstí se nezapomnělo ani na multiplayer , do kterého se může pustit 8 hráčů najednou. Jednoduše si založíte vlastní lobby a remaster by měl podporovat všechny starší mapy.

Drobnosti jako ukazatele života u jednotek, hromadný výběr nebo nastavení klávesových zkratek jsou dneska už samozřejmostí. Tehdy to tak ale nebylo. Pokud by vám navíc neseděla nová grafika, můžete si ji jednoduše přepnout na původní vzhled .

Stále marně čekáme na návrat sci-fi univerza StarCraft. Oblíbené postavy z těchto strategií se ale v dohledné době přeci jen ukážou, jen jiným stylem než by si běžně hráči představili. Kartičkový Hearthstone chystá mini set The Great Dark Beyond , v němž si budeme skládat balíčky z karet právě ve stylu StarCraftu.

Ještě klasičtější World of Warcraft

WoWko toho čeká opravdu dost. Ještě aby ne, když zanedlouho oslaví 20. narozeniny. Už příští pátek 21. listopadu se vrátí ke svým úplným začátkům. Ten den se totiž spouští WoW Classic 20th Anniversary Edition, což je vlastně to stejné, jako WoW Classic, se kterým to Blizzard rozjel v roce 2019. Začíná se tedy opět od úplného začátku na čerstvých serverech. Rovnou také potvrdili, že se postupně i tyto servery přenesou do Burning Crusade Classic.

Aby té klasiky náhodou nebylo málo, tak původní Classic čeká v příštím roce příchod rozšíření Mists of Pandaria. Nebudeme lhát, vyznat se v tom všem společně s retailem není úplně jednoduché. Do toho se mezi oznámení míchá ještě Ragnaros, který začátkem roku přijde od Cataclysm Classic, a Season of Discovery se starým známým Naxxramasem.

Teď už ale pojďme pryč z minulosti, podíváme se na to, co čeká aktuální rozšíření The War Within. Nejblíže k vydání má obsahový update Siren Isle, vrátí se Plunderstorm a pro milovníky příběhu Warcraftu vyšla pětidílná novela, kterou si můžete poslechnout i jako audioknihu.

Další velký update bude nabitý obsahem z podzemí. Navštívíme Xal'atath, hlavní město gnómů plné nevídaných technologií. Update jménem Undermined doprovodí také nový dungeon a raid, ve kterém se vám do cesty postaví 8 bossů.

A jako překvapení na závěr přišlo odhalení bydlení pro hráče. WoWko už sice dřív mělo garrisony, ale tentokrát půjde víc o vytvoření vlastního vysněného příbytku. Tahle novinka se chystá do hry společně s rozšířením World of Warcraft Midnight, jehož odhalení je v plánu na léto příštího roku.

Zdroj: Blizzard