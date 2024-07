Warner Bros. kupují Player First Games, tvůrce free-to-play bojovky MultiVersus

Po delší odmlce se nedávno na herní scénu vrátila plošinovková bojovka MultiVersus, která se inspiruje hlavně sérií Super Smash Bros. od Nintenda. Studio Player First Games už dříve velmi úzce spolupracovalo se společností Warner Bros. Soupiska jejich hry přeci jen nabízí spoustu postav ze značek tohoto giganta. Nyní už tým plně spadá pod Warnery s tím, že ve vedení stále zůstává dvojice zakladatelů Tony Huynh a Chris White.

„Spolupracujeme s Player First Games několik let, vytvořili jsme a vydali MultiVersus a jsme nadšeni, že můžeme tyto talentované vývojáře přivítat do týmu Warner Bros. Games,“ komentuje akvizici David Haddad, prezident WBG. Zaměřením studia i do budoucna zůstává jejich bojovka. S vydáním plné verze se jim ale zatím nepodařilo pořádně nakopnout zájem. Podle Steam Charts každý den hrají MultiVersus nižší tisíce hráčů. Čísla z konzolí ale neznáme.

Každopádně nehodlají zahálet s přidáváním nového obsahu. V průběhu dneška startuje druhá sezóna, v jejíž rámci přijde jako hratelná postava samuraj Jack. O něco později se do soupisky přidá také Beetlejuice, kterého začátkem září uvidíme v novém filmu. Zatím nevíme, kdy se objeví v MultiVersus, ale je pravděpodobné, že vývojáři budou cílit na období filmové premiéry. Vedle toho druhá sezóna přinese také novou mapu Water Tower a konečně přijdou rankedy v režimech 1v1 a 2v2.

