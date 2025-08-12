Živě Premium
Woochi The Wayfarer zpracuje tradiční korejský román ve stylu akční řežby. Hudbu složí autor soundtracku Squid Game

Martin Nahodil
12. srpna 2025

Her, které se zaobírají asijskou mytologií, neustále přibývá. Čerstvě představená novinka Woochi The Wayfarer nám konkrétně ukáže korejské mýty v období dynastie Čoson. Tvůrci mají dost prostoru pro manévrování, protože se táhla od roku 1392 do 1897. Jak je ale vidět v prvním teaseru, nebudou se napevno držet historie. Nadpřirozeno bude v této akční adventuře pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X hrát zásadní roli. O plánovaném datu vydání zatím nic nevíme.

Woochi vzniká ve studiu LoreVault pod záštitou jihokorejského Nexonu. CEO Park Yong-hyun říká, že se snaží zkombinovat tradiční korejské materiály s emocionálním příběhem, který osloví hráče z celého světa. Jako základ k tomu využijí jeden z tradičních korejských románů.

Chopíme se role Jeona Woo-chiho, mocného čaroděje na cestách, který svoji sílu využívá k boji proti zlu a korupci. Jeho příběh byl už několikrát zpracovaný i ve filmech a seriálech, nyní se poprvé dočká vlastního herního blockbusteru. Ve videu jsme viděli souboj s šamankou Myoan. 

Tvůrci k vývoji používají Unreal Engine 5. Teaser se jim povedl více než dobře. Slibují, že jejich hra nabídne intenzivní akci a bude plná tradičních korejských monster a dobové hudby od skladatele Čong Če-ila, který má na svědomí například soundtrack z Parazita, Squid Game nebo letošního filmu Mickey 17.

Zdroje a další informace: Gematsu
