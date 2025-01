Chcete objevit kouzlo World of Warcraft? Máme pro vás 11 rad do začátku

World of Warcraft i po dvaceti letech neustále přitahuje nové hráče. Právě pro tuto sortu budou naše tipy užitečné a pomohou vám s úvodním průzkumem Azerothu. WoWko zůstává jednou z největších MMORPG her současnosti a rozšiřuje svůj obsah přibližně každé dva roky. Navzdory skutečnosti, že je tady s námi dlouho, je obtížné se s ní skutečně seznámit.

Nezačínejte Classicem

World of Warcraft Classic je návratem k úplným začátkům hry. Hráči si mohou v podstatě znovu prožít původní éru World of Warcraft. K 20. výročí byly spuštěny další servery, kde se opět jede úplně od začátku. Aktuální kampaň v původním Classicu je Cataclysm. Ve své době šlo o velmi rozdělující rozšíření a není nejlepším výchozím bodem pro začátečníky.

Původní hra postrádala život usnadňující vychytávky, které má současný World of Warcraft. To znamená, že je ve hře dost těžké se orientovat a ještě obtížnější ji pochopit. Hráči by měli nejprve získat přehled o dnešním World of Warcraft, než se pustí do Classic verze. Proto doporučuji na začátku hry vybrat jako startovní zónu Exile's Reach.