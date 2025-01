Xbox Cloud Gaming letos dorazí na chytré televize od LG s nativní aplikací

V rámci kampaně "This is an Xbox" prezentuje Microsoft jako svoji konzoli v podstatě každé zařízení, které je schopné streamovat hru skrz službu Xbox Cloud Gaming. Tento výčet se v letošním roce rozšíří. Podpora se chystá také pro chytré televize od LG. Jejich majitelé budou mít možnost si zahrát stovky her bez potřeby dalšího hardwaru už brzy. Xbox ale zatím neprozradil přesné datum.

Hraní přes cloud skrz aplikaci Xboxu bude možné využít jen s předplatným Xbox Game Pass Ultimate, které vás vyjde na 439 Kč měsíčně. Mezi stovkami her, ke kterým dostanete přístup, nechybí všechny velké tituly od dvorních studií Microsoftu včetně nejnovějšího dílu Call of Duty nebo povedeného Indiana Jonese, který vyšel v prosinci. Moc si ale nezahrajete bez rychlého a kvalitního internetového připojení.

Není tomu tak dávno, co do Cloud Gamingu přibyla nová funkce. Vedle her z knihovny Game Passu si můžete streamovat několik dalších desítek her, pokud jste si zakoupili jejich digitální kopii. Sem spadá například kouzelnické Hogwarts Legacy a postupem času by se tento výčet měl také dále rozšiřovat.

