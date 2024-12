Co se nejvíc hrálo na Xboxu v roce 2024. Tady jsou nejoblíbenější hry pro Xbox

1 / 30



30. Warframe Warframe je sci-fi akční adventura, která už od roku 2013 snad nejlépe ze všech ukazuje, jak zacházet s modelem free-to-play. Hráčům nabízí spoustu obsahu, aniž by bylo nutné tlačit je do mikrotransakcí a zbytečných útrat. Hra kombinuje neustále se vyvíjející MMO svět a akční adventuru z pohledu třetí osoby. Nechybí ani bohaté RPG prvky, vylepšování vesmírné lodi, obleků, zbraní a schopností. Hráč se vžije do role Tenna, jednoho z legendárních bojovníků, mistrů ve zbrani a nositelů technologicky vyspělého obleku Warframe. Po velké válce se tato rasa ochránců propadla do zapomnění, nyní jsou však jejich služby opět v kurzu. Armáda frakce Grineer se rozrůstá, plení sluneční systémy a vy jste jediní, kdo ji může zastavit. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 602 555 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS (iPhone/iPad)

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Evolution

Vydavatel: Digital Extremes

Vývojář: Digital Extremes

Pokračování 2 / 30 29. Valorant Valorant kombinuje precizní taktickou střelbu s magickými schopnostmi hrdinů. Týmy v soubojích pěti proti pěti střídavě útočí a brání pozice. Každý z agentů disponuje unikátními schopnostmi, které ovlivňují tempo zápasu – někteří excelují v útoku, jiní pomáhají kontrolovat prostor na mapě. Hra spojuje přesnou mušku z Counter-Strike s týmovou dynamikou Overwatch. Tato neobvyklá kombinace se ukázala jako úspěšná a Valorant si rychle našel své místo mezi populárními střílečkami. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 45 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 47 % (z 4 433 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, součást Game Pass)

Platformy: Xbox Series X, PC, PlayStation 5

Žánry: střílečka, taktická hra

Herní režim: více hráčů

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Riot Games

Vývojář: Riot Games

Pokračování 3 / 30 28. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Za poslední dekádu se stalo tradicí, že Skyrim vychází každý rok. Speciální edice přichází oproti originálu s několika vylepšení, novým obsahem a hlavně všemi rozšířeními, díky kterým se už tak velkolepé fantasy RPG rozroste ještě o desítky hodin herní doby. Zlepšily se grafické efekty a do již existujících lokací přibyly nové postavy a úkoly. The Elder Scrolls V: Skyrim - pro každého něco (recenze) Jinak je to ten starý známý Skyrim, který známe z roku 2011. V roli drakorozeného se nejprve musíme dostat pryč od věznitelů, kteří si brousí sekeru na krk našeho hrdiny. Po úvodní sekvenci už je na vás, kam povedou vaše kroky dál. Přidáte se k Impériu nebo zvolíte Bouřlivé hávy? Rozhodování klidně můžete nechat na později a dát se do prozkoumávání rozlehlé mapy tohoto regionu. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 67 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 173 599 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (262 Kč, součást Game Pass)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Creation Engine

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Iron Galaxy Studios

Pokračování 4 / 30 27. Diablo IV Na rozdíl od třetího dílu se Blizzard vrátil k temnějšímu a brutálnějšímu stylu. Obyvatelé Sanctuary zkrátka nebudou mít klid. Když si alespoň na chvíli mohli oddychnout, přišla na scénu Lilith, která je tentokrát naší hlavní nepřítelkyní. Recenze hry Diablo IV. Brány inferna se otevřely a vyzývají na zteč hrdiny prahnoucí po slávě a pokladech Zplozence pekla budete masakrovat v roli jedné z pěti známých herních tříd. Každá z nich má několik odlišných stylů hraní a je jen na vás, které větve jejich vývojového stromu si aktivujete. Se čtvrtým dílem se Diablo do značné míry posunulo k žánru MMO, takže ve městech budete potkávat další hráče a společně se můžete pustit do bitev s náročnými bossy. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 96 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 29 767 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (748 Kč, součást Game Pass)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánry: mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: proprietary engine [ by Blizzard Entertainment ]

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Pokračování 5 / 30 26. Farming Simulator 22 Jakožto farmář v moderním světě se musíte postarat o svoji úrodu, vybavení a zkrátka aby vše fungovalo jako na drátkách. Farming Simulator se s každým ročníkem rozrůstá o nové možnosti. Tentokrát máte k dispozici přes 400 druhů strojů a náčiní, mezi kterými najdete i známé značky jako je John Deere. Farmaření není jen o tom, abyste zaseli na svém políčku a následně sklidili úrodu. O vše se musíte starat průběžně. Do toho se zapojí i hospodaření se zvířaty, lesnictví a další obory. Svoji farmu navíc můžete budovat i v kooperaci. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 59 945 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (859 Kč, součást Game Pass)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 5, PlayStation 4

Žánr: simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Giants

Vydavatel: Giants Software

Vývojář: Giants Software

Pokračování 6 / 30 25. Fallout 4 Další výprava do světa zasaženého katastrofou nukleární války vás postaví do role přeživšího z Vaultu 111. Po tradičním úvodu z prostor úkrytu se před vámi rozprostírá svět představující dnešní město Boston a okolí Massachusetts. I když vás jím provází příběh, můžete se do prozkoumávání pustit ve svém vlastním tempu a hra vás díky tomu odmění spoustou vedlejšího obsahu. Fallout 4: válka se nikdy nezmění (recenze) Součástí RPG systémů je i tentokrát mechanika S.P.E.C.I.A.L., skrz kterou si vylepšujete svého přeživšího. Zároveň je ve čtvrtém díle novinkou možnost stavění vlastního příbytku. Svoji základnu si tak můžete postavit z jednotlivých částí, jak můžete být zvyklí z klasických her typu survival. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 59 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 254 581 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (529 Kč, součást Game Pass)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánry: RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Creation Engine

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Bethesda Game Studios

Pokračování 7 / 30 24. Starfield V roce 2330 se lidstvo vydalo mimo naši sluneční soustavu, osídluje nové planety a žije coby vesmírný národ. Přidáte se ke Constellation – k poslední skupině vesmírných objevitelů, kteří hledají vzácné artefakty po celé galaxii. Recenze hry Starfield. Rozlehlá ale i lehce staromódní galaxie v nejočekávanější hře roku Starfield je klasická akční hra na hrdiny v zajímavém sci-fi prostředí. Nejvíce se podobá titulům jako Mass Effect nebo Skyrim a Fallout. Ovládáte vámi vytvořenou postavu, sbíráte různé harampádí, plníte úkoly, kecáte se zdejšími obyvateli a pobíjíte lotry všeho druhu. Nechybí stavění základen, průzkum cizích planet či těžba minerálů a hornin. Příběh je chytlavý, plný zajímavých voleb a zvratů. Nechybí ani obrovské množství dalšího obsahu: desítky a desítky questů od zdejších frakcí, ale i jednotlivců, ve kterých není problém strávit dlouhé hodiny. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 90 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (59 % od 106 186 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (1259 Kč, součást Game Pass)

Platformy: Xbox Series X, PC

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Creation Engine 2

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Bethesda Game Studios

Pokračování 8 / 30 23. Baldur's Gate 3 O Baldur’s Gate 3 se často říká, že nastavuje novou laťku v žánru klasických RPG a nám nezbývá nic jiného než souhlasit. Pokud patříte mezi fanoušky Dungeons & Dragons, dost pravděpodobně už jste v této hře strávili pěkných pár desítek hodin. Pro vás zbývající se ale nabízí ujištění, že do Baldur’s Gate 3 se můžete pustit i bez jakýchkoliv znalostí. Bude to sice trochu náročnější, ale nejlepší převedení deskovkového RPG do videoherního světa byste si neměli nechat ujít. Recenze hry Baldur's Gate 3. Excelentní RPG nezklamalo ani na PlayStationu Svoboda rozhodování je v Baldur’s Gate 3 základním stavebním kamenem. Můžete se stát prakticky kýmkoliv, i když tady samozřejmě máme předem daná povolání, klasická pro žánr fantasy. Volby činíte nejen při rozhovorech, ale i samotné souboje máte plně pod kontrolou. Schopností a možností, které můžete využít, je opravdu hromada. Právě u téhle hry platí, že kterýkoliv předmět se vám dostane do rukou, můžete ho využít tak, jak sami chcete. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 119 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 626 366 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (1327 Kč)

Platformy: Xbox Series X, PC, PlayStation 5

Žánry: adventura, RPG, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Divinity Engine

Vydavatel: Larian Studios Games

Vývojář: Larian Studios Games

Pokračování 9 / 30 22. Fallout 76 Fallout zaměřený na online hraní zprvu sklízel zaslouženou kritiku. Bethesda to s ním ale ani po letech nevzdává a vypadá to, že neustálé rozšiřování tohoto postapokalyptického světa se jí vyplatilo. Po vydání úspěšné seriálové adaptace totiž Fallout 76 chytil druhý dech. S vývojem navíc nehodlají brzdit. Fallout 76: otloukánek roku? (recenze) Od svržení bomb uplynulo už 25 let. Svět se z této obrovské katastrofy ale vzpamatovává velmi těžko. My se společně s dalšími hráči podíváme, jak vypadá postnukleární Amerika. V otevřeném světě můžete procházet různé dějové linky. Zásadní součástí hry je ale také stavba vlastní základny, kde si postupem času můžete vytvořit i vlastní atomovku. Hodnocení recenzentů: 52 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (76 % od 63 892 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (250 Kč, součást Game Pass)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4

Žánry: RPG, střílečka

Herní režimy: více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Creation Engine

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Bethesda Game Studios

Pokračování 10 / 30 21. MLB The Show 24 Další ročník basebalové hry pokračuje ve snažení svých předchůdců, kdy se hráči snaží zprostředkovat co nejvěrnější zážitek z prostředí tohoto sportu. I tentokrát si můžete prožít život hvězdy od jejích počátků. S vlastní postavou můžete nastoupit do nižší ligy a postupně se propracovat do nejznámějších týmů světa. Vůbec poprvé je v MLB The Show také možnost hrát kariéru za ženskou hráčku. Součástí hry je mimo klasického obsahu včetně online režimu se sbíráním kartiček také pokračování dokumentární série The Negro Leagues. Tvůrci tak navazují na předchozí ročník, kde odvyprávěli první kapitoly příběhů černošské ligy. MLB The Show 24 představuje další legendární jména, jejichž počet se po vydání dále rozšiřuje díky updatům zdarma. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 34 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 39 % (z 97 hodnocení) Hra v obchodě Xbox (pouze součást Game Pass)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Sony Interactive Entertainment San Diego Studio

Pokračování 11 / 30 20. Halo Infinite Když už to vypadá, že je veškerá naděje pro lidstvo ztracena, tak opět přichází na scénu Master Chief, aby se postavil dalšímu nepříteli. Tentokrát to má být ten nejbrutálnější, se kterým se za celou dobu své výpravy setkal. V pokračování jeho příběhu se opět dostanete blíže k pravdě o tom, co jsou Halo vlastně zač. Recenze hry Halo Infinite. Za přežití lidstva v otevřeném světě Kromě příběhové kampaně vyšel pro Halo Inifinite také multiplayer, který si můžete zahrát zdarma. V něm vás čekají tradiční herní módy, jaké si můžete pamatovat z předchozích dílů. Halo Infinite je tak jednou z mála her, které stále fungují na principech arénových stříleček z přelomu tisíciletí. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 110 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (70 % od 174 284 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, součást Game Pass)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC

Žánry: adventura, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Slipspace Engine

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: 343 Industries

Pokračování 12 / 30 19. ARK: Survival Ascended Původní ARK byl zde od základu přepracován do nové generace Unreal Engine 5. Zůstává ale původní téma dinosauřího survivalu: založte kmen, ochočte si a chovejte stovky unikátních dinosaurů a pravěkých tvorů. Na začátku se ale probudíte na tajemném ostrově a vaše smysly budou okamžitě zasaženy oslnivým světlem a brilantními barvami, které se odrážejí ze všech povrchů kolem. Ale než stačíte vstřebat krásu tohoto světa, hluboký řev z mlžné džungle vás vytrhne z okouzlení a přivede zpět k realitě. Prozkoumávejte, vyrábějte, stavte a bojujte až na vrchol potravního řetězce. Hodnocení na Steamu: Smíšené (59 % od 59 160 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (773 Kč, součást Game Pass)

Platformy: Xbox Series X, PC, PlayStation 5

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, střílečka, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Studio Wildcard

Vývojář: Studio Wildcard

Pokračování 13 / 30 18. PUBG: Battlegrounds Přistaňte na strategicky vybrané poloze, získejte zbraně a vybavení a pokuste se přežít jako poslední na mnoha rozmanitých bojištích. PUBG je střílečka, ve které bojuje až sto hráčů o to, kdo zůstane naživu. Hráči si mohou vybrat, zda se do zápasu pustí sólo, ve dvojici nebo s malým týmem až čtyř lidí. PUBG na konzoli Xbox One: pokusnou myší za sedm stovek (recenze) Každý zápas začíná seskokem padákem z letadla na jednu ze čtyř map. Hráči začínají bez výbavy kromě vlastního výběru oblečení, které nemá vliv na hratelnost. Po přistání mohou prohledávat budovy, města duchů a další místa a hledat zbraně, vozidla, brnění a další vybavení. Hratelná oblast mapy se každých několik minut začne zmenšovat směrem k náhodnému místu. Výsledkem je stísněnější mapa, což zvyšuje šance na střetnutí. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 52 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (59 % od 2 477 171 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: PUBG Corporation

Vývojář: PUBG Corporation

Pokračování 14 / 30 17. Elden Ring Řád Mezizemí byl narušen. Královna Marika je k nenalezení a vy se do zdejších zemí vracíte jako Tarnished, zástupce rasy, která byla vypovězena před dlouhou dobou. Zničení Elden Ringu vám dává šanci k návratu a uzmutí titulu Elden Lorda. V cestě vám ale stojí nároční nepřátelé a obrovský otevřený svět, který skrývá hromadu tajemství. Recenze hry Elden Ring. Nejpřístupnější soulsovka? Elden Ring kombinuje to nejlepší z předchozí tvorby studia FromSoftware a přidává k tomu nádherně zpracovaný svět, nové mechaniky a souboje, které vás pěkně potrápí. Dává hráči možnost přizpůsobit si svoji postavu dle libosti, takže se můžete stát neohroženým válečníkem nebo třeba mocným mágem. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 93 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 728 228 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (959 Kč)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: From Software

Pokračování 15 / 30 16. EA Sports FC 24 FIFA končí, ale fotbal od EA tady s námi bude i v následujících letech. EA Sports FC 24 mělo být novým začátkem, ve výsledku se ale oproti předchozím ročníkům této fotbalové hry výrazně neliší. Samozřejmě se to ale neobejde bez oficiálně licencovaných lig a hráčů z celého světa. Recenze hry EA Sports FC 24. Fotbalová evoluce namísto revoluce Aby tentokrát animace hráčů na hřišti vypadaly ještě lépe, EA snímá jejich pohyby během zápasů pomocí systému kamer rozmístěných přímo na stadionech. Hratelnost pak alespoň trochu mění Playstyles, což je nový systém, díky kterému můžete upravit herní styl svých hráčů. V praxi to vypadá tak, že si pro každého hráče navolíte trochu jiné pohyby a vlastnosti, které se vám zrovna hodí. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 76 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (57 % od 90 090 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (pouze součást EA Play)

Platformy: Xbox Series X, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Pokračování 16 / 30 15. Dead by Daylight V hororové hře se jeden z hráčů ujme role zlotřilého zabijáka. Ostatní čtyři hrají za přeživší, snaží se uniknout a vyhnout dopadení. Přeživší hrají z pohledu třetí osoby a mají tak o situaci lepší přehled. Zabiják vidí svět z první osoby a lépe se tak může soustředit na svou kořist. Cílem přeživších je uniknout v každém střetnutí ze zabijákova území, aniž by je chytil. Zní to jednoduše, jenže prostředí se při každé hře mění. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 553 442 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (260 Kč, součást Game Pass)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS (iPhone/iPad)

Žánr: strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: 505 Games

Pokračování 17 / 30 14. NBA 2K24 Tváří tohoto ročníku je Kobe Briant. Jeho cestu si můžete projít v samostatném módu věnovanému jeho kariéře podobně, jako tomu bylo dříve u Michaela Jordana. Kromě menších vylepšení je větší novinkou hraní skrz platformy mezi konzolemi současné generace, které doposud nebylo součástí žádného dílu série. V rámci obsahu nás čeká hlavně zaběhlý standard. Vlastního hráče si vytvoříme v MyPLAYER, v MyCAREER se pak vypracujeme až na samotný vrchol. Pokud nepatříte mezi sólisty, můžete se chopit rovnou celého týmu v MyTEAM. Bohužel se ale 2K ani tentokrát nepoučilo, a tak je i 2K24 skrz naskrz prolezlé mikrotransakcemi. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (31 % od 31 793 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (1849 Kč)

Platformy: Xbox Series X, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Pokračování 18 / 30 13. Forza Horizon 5 Na poli arkádových závodů je série Forza Horizon už od svých počátků na pomyslném vrcholu a stejně to je i s pátým dílem. Po australských plážích a údolích Anglie se tento závodní festival přesouvá do Mexika, kde nás čeká doposud největší a nejživější herní svět. Recenze hry Forza Horizon 5. Bienvenido a México Ani tentokrát nebude chybět kampaň s desítkami závodů, které vás provedou skrz celé Mexiko. Opět je zase o něco lehčí se spojit i s dalšími hráči. Kromě toho, že na ně budete moci narazit kdykoliv při projíždění světem, máte možnosti tvořit si vlastní závody a herní módy. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 110 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 188 593 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (pouze součást Game Pass)

Platformy: Xbox Series X, Xbox One, PC

Žánr: závodní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: ForzaTech

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Playground Games

Pokračování 19 / 30 12. Red Dead Redemption 2 Kovbojky jsou mezi hrami žalostně málo využívaným žánrem. Red Dead Redemption je nejen na jeho vrcholu, ale celkově patří mezi nejlepší hry všech dob. S Arthurem v hlavní roli vás provede příběhem gangu, který se po neúspěšné loupeži musí postarat nejen o sebe, ale i o svoji budoucnost. Red Dead Redemption 2: zážitek nové generace (recenze) Není to ale jen o vylupování vlaků a přestřelkách se zákonem. Značnou část hry vám zabere prozkoumávání živého světa, zpracovaného do posledního detailu. Mezi tím vším ale vyčnívá hlavní dějová linka, která má spád a dokáže vás dostat svým napětím. Pokud ale máte raději záležitosti pro více hráčů, tak si na své přijdete v odnoži Red Dead Online. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 109 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 598 555 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (528 Kč)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: RAGE

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar Games

Pokračování 20 / 30 11. Destiny 2 V této sci-fi střílečce z pohledu první osoby prozkoumáte tajemství našeho solárního systému. S vlastním Guardianem se vydáváte na rozmanité mise zahrnující i raidy pro více hráčů. Součástí hry je také několik PvP módů, kde můžete poměřit své síly s ostatními hráči. Destiny 2: space opera podruhé (recenze) V základu je Destiny 2 ke stažení zdarma. Abyste se ale dostali k aktuálnímu obsahu, musíte si dokoupit rozšíření. S nimi vás čeká nejen nové vybavení pro Guardiana, ale také výpravy na nové planety a příběh vás zavede třeba i na Měsíc. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 104 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 616 789 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Tiger

Vydavatel: Activision

Vývojář: Bungie

Pokračování 21 / 30 10. Madden NFL 24 Americký fotbal se s tímto ročníkem značně posunul kupředu. EA využívá nové technologie k tomu, aby chování hráčů na hřišti a jejich interakce vypadaly co nejvíc realisticky. Zasloužil se o to například SAPIEN, systém, díky kterému se definice těla každého hráče liší, což ovlivňuje i jejich pohyb. Abyste pak mohli provádět své taktiky bez jakýchkoliv problémů, tak se vylepšení dočkala i umělá inteligence, která lépe reaguje na vaše akce. Fanoušci se i tentokrát k Maddenu vrací hlavně kvůli Ultimate Teamu, kde sbíráte kartičky hráčů a skládáte si z nich svůj vysněný tým. Zároveň jsou tady ale i klasické herní módy. Ve Franchise se můžete vyšvihnout až na vrchol Super Bowlu. Kromě zápasů vás tady čekají i nové minihry. Pokud ale nemáte tak velké oči, můžete vyzkoušet třeba 3v3 mód Superstar Showdown, který je o něco rychlejší. Hodnocení recenzentů: 65 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (47 % od 7 217 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (pouze součást EA Play)

Platformy: Xbox Series X, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: simulátor, sportovní hra, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Tiburon

Pokračování 22 / 30 9. Rocket League Fotbal s auty. To je nejjednodušší a nejtrefnější způsob, jakým se dá Rocket League popsat. Pravidla jsou teda jasná. Se svým vozem musíte míč dostrkat do brány soupeřícího týmu. Není to ale jen tak. Aut je tady více než dost a každé z nich má trochu odlišné vlastnosti. Je tedy hlavně na schopnosti hráče, jak dobře bude kontrolovat míč a celou situaci na hřišti. Rocket League: bláznivý fotbal bez kopaček (recenze) Hodnocení recenzentů: 85 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 428 528 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, závodní hra, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Psyonix

Vývojář: Psyonix Panic Button

Pokračování 23 / 30 8. Overwatch 2 Druhý Overwatch není tak úplně pokračováním. Spíš by se dal nazvat pokročilejší verzí, která přichází s pár změnami a novými hrdiny oproti svému předchůdci. Prim stále budou hrát online zápasy, ve kterých proti sobě nově stojí týmy o pěti hráčích. Celá multiplayerová část funguje na free-to-play modelu. Recenze hry Overwatch 2. Hrdinové v akci podruhé Nováčci si musí odemykat i staré hrdiny z původního Overwatche, což zabere nemalé množství času. Stejně tak ani nové hrdiny nedostanou jen tak. Ti z vás, kteří první Overwatch hráli, by měli mít většinu obsahu odemčenou včetně trojice nových hrdinů. Vše se získává skrz sezónní battle pass. Na druhou stranu ale zmizely krabičky a kosmetické doplňky je možné pořídit za prémiovou měnu. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (21 % od 321 343 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, součást Game Pass)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Žánr: střílečka

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Pokračování 24 / 30 7. Apex Legends Válka na hranicích skončila. Po stovkách let konfliktu může vzdálená oblast vesmíru známá jako Hranice konečně poznat mír. Jenže když bojující síly odešly, vzaly si vše cenné a zanechaly svět v chaosu. Odvážní se přestěhovali do Vnitrozemí, odlehlého seskupení planet na okraji Hranice, na které válka nedolehla a oplývá zdroji a příležitostmi. Nebezpečí tu však číhá za každým rohem. Zdejší průkopníci, průzkumníci a psanci trávili své životy v nekonečném boji o moc a nyní si své spory vyřizují v Apex Games – krvavém sportu, kde bojovníci ze všech koutů Hranice soupeří o peníze, slávu a věhlas. Apex Legends: dva se perou, třetí se směje (recenze) Apex Legends je free-to-play střílečka s hrdiny, která kombinuje parádní stylovou atmosféru a skvělý arénový multiplayer. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (67 % od 971 137 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Žánry: střílečka, taktická hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Source

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Pokračování 25 / 30 6. Grand Theft Auto V Ultimátní městská akce a jedna z nejprodávanějších her historie. Páté GTA pokořilo celou řadu milníků a není se ani čemu divit. Rockstar Games se podařilo vytvořit živoucí svět plný aktivit všeho druhu. Od sportů, přes závody až po investování do akcií. V singleplayeru je to všechno zabalené do příběhu se třemi postavami v hlavní roli. Grand Theft Auto V: sandbox šitý na míru (recenze) Franklin je ve zločineckém byznysu teprve nováček, ale Michael nemá problém mu pomoct se zaučením. Obzvlášť když kvůli problémům spojených s jeho rodinou potřebuje pomoc. Do třetice je tu Trevor, který na první pohled vypadá jako šílenec a dokonce se tak i chová. Přestřelky, vloupačky nebo zruinování konkurenční společnosti. Misí projdete celou řadu, a pokud je vám to málo, můžete zamířit do GTA Online, které je i po letech od původního vydání stále aktivní. Online vyšlo v průběhu let i samostatně a v našem žebříčku by se samo o sobě vyšplhalo do přední dvacítky. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 12 179 hodnocení) Hra v obchodě Xbox (450 Kč)

Platformy: Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánr: akční adventura

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar North

Pokračování 26 / 30 5. Minecraft Minecraftu se častokrát přezdívá jako videoherní Lego. Ve skutečnosti je to ale mnohem víc. Kromě stavění kostiček si díky různým mechanikám můžete skládat složité struktury. Občas zůstává rozum stát nad tím, co jsou schopni hráči vytvořit. Ale i běžný uživatel si v Minecraftu najde své. A to je přesně jeho kouzlo. Je to hra pro každého, která se neustále rozrůstá a navíc si ji můžete dlouhé hodiny užívat i s přáteli po internetu. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 82 % (z 8 667 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (569 Kč, součást Game Pass)

Platformy: Xbox 360, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, 3DS, Wii U

Žánry: adventura, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO, dělená obrazovka

Herní engine: Bedrock Engine

Vydavatel: Mojang AB

Vývojář: Mojang AB

Pokračování 27 / 30 4. Tom Clancy's Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege je výborná taktická akce s parádní atmosférou, destrukcí prostředí a důrazem na věrohodnost a týmovou souhru. Budete hledat výbušniny, zachraňovat rukojmí, odstraňovat nepohodlné cíle, čistit oblast a provádět další akce, které jsou denním chlebem speciálních jednotek. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – pouliční válka (recenze) První minuta v každém zápase je věnována přípravě. Útočníci pomocí dronů hledají cíle, sledují pozice nepřátel a dostávají obecný přehled o situaci. Obránci naopak staví zátarasy, ostnaté dráty, barikádují okna a dveře a připravují se na útok. Komunikace je tu životně důležitou složkou. Rozhodně nechávejte otevřený kanál a nezapomínejte na mikrofon, abyste hráčům minimálně dokázali radit. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 1 141 076 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (740 Kč, součást Game Pass)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánry: střílečka, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: AnvilNext

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Pokračování 28 / 30 3. Roblox Roblox je virtuální hřiště, kde můžete hrát stovky miniher, objevovat nová dobrodružství nebo si je sami tvořit. Více než hru připomíná samostatnou platformu, kde si pak z bohaté knihovny obsahu, kterou vytvořili hráči, vyberete to pravé pro vás. Do hraní Roblox se můžete pustit zcela zdarma, ale jak bývá zvykem, součástí hry jsou mikrotransakce, za které si můžete dokupovat hlavně kosmetické doplňky. Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, iOS (iPhone/iPad), Meta Quest

Žánry: adventura, arkáda, plošinovka, RPG, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: The Reality Engine

Vydavatel: Roblox, Inc.

Vývojář: Roblox, Inc.

Pokračování 29 / 30 2. Call of Duty: Warzone Po rozlehlém ostrově se pohybuje 150 hráčů. Sbírají všemožné vybavení a časem se stále více a více zužuje bezpečná oblast. Ve Warzone to ale smrt nekončí. Poté, co vás někdo zastřelí, se přesunete do gulagu a dostanete šanci probít se zpět na bojiště. Stačí v souboji 1v1 porazit dalšího hráče. Pokud se vám to nepovede, stále máte možnost dostat se do hry v případě, že má některý ze spoluhráčů dostatek peněz na vaše vykoupení. Jelikož se jedná o free-to-play titul, tak samozřejmě nechybí mikrotransakce včetně battle passu, který se v posledních letech začal objevovat v každé druhé hře zdarma. Věci, které si za reálné peníze koupíte, vám ale neposkytují žádnou výhodu oproti ostatním hráčům. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (31 % od 40 523 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, součást Game Pass)

Platformy: Xbox Series X, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: střílečka, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: IW Engine

Vydavatel: Activision

Vývojář: Infinity Ward

Pokračování 30 / 30 1. Fortnite Ve Fortnite je Battle Royale tak trochu zkřížený s Minecraftem. Mapa se zmenšuje, hráči se zabíjí, ale vedle toho také těží suroviny a staví. Fortnite je zajímavou míchanicí stavění a ničení. V současnosti je nicméně opět více populární díky módy, kde stavění není povoleno a hráči se musejí spolehnout jen na svůj skill se zbraněmi. Její úspěch je přesto zajímavý a studiu Epic Games to dokonce umožnilo založit si vlastní obchod Epic Games Store. Důležitým prvkem hry je stavění, díky kterému se mohou hráči dostat téměř kamkoliv, probourat se stěnou či postavit šílené kreace, které překvapí více, než samotná hra. Epic Game se snaží titul neustále aktualizovat o nový obsah a sezóny, které přináší oživení prostředí, nové tematické obleky a vybavení. Právě zde je zakopán pes mikrotransakcí, které vydělávají projektu neuvěřitelné částky. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 48 % (z 2 491 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS (iPhone/iPad), Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, střílečka, simulátor, strategie Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale, dělená obrazovka

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Gearbox Publishing

Vývojář: Epic Games

Datum vydání: 21. 7. 2017 Digitální distribuce pro PC: Epic, Apple App Store

