Xbox řadí zpátečku se zdražováním svých her. The Outer Worlds 2 nakonec nebude stát 80$

Ceny her jsou v posledních letech často probíraným tématem. Dlouhou dobu byli hráči zvyklí, že i ty největší novinky v základní edici stály při vydání 60$. To se zlomilo se současnou generací, kdy Sony začalo své hry prodávat za 70$. Laťku navýšilo i Nintendo, a to ještě trochu víc, pokud je řeč o Mario Kart World.

S podobným krokem přišel i Microsoft. Tedy spíš chtěl přijít. Pokračování vesmírného RPG The Outer Worlds mělo v říjnu přijít do obchodů s cenou 80$. To už ale neplatí. Na sociálních sítích dali tvůrci fanouškům vědět, že se The Outer Worlds 2 bude v předobjednávkách prodávat za 70$ a ten, kdo už má předobjednáno, může zažádat o vrácení přebytečné částky.

Přesný důvod oznámení nedoprovodil, ale komunita okamžitě začala spekulovat ohledně toho, že předobjednávky nedosahují kýžených počtů. Tak jako tak bychom se tomu nedivili, protože stejně jako ostatní first-party hry od Xbox Games Studios bude i The Outer Worlds 2 od prvního dne součástí dražší varianty předplatného Xbox Game Pass.

Dle dalších komentářů je snížení ceny sice vítané, ale stále neudělá tak razantní rozdíl. Obzvlášť když se podíváme na hry, které jdou rovnou do obchodů s cenou 50$ a prodávají se velmi dobře. Nejlepším příkladem je jeden z největších letošních hitů Clair Obscur: Expedition 33, tento týden se zadařilo nové souls-like akci Wuchang: Fallen Feathers. S podobnou taktikou na to půjde i nová Mafia.