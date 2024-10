Xbox ve čtvrtek představí novinky od svých partnerů. Uvidíme rozšíření pro Alan Wake 2 a pirátskou Yakuzu

Velké veletrhy sice už máme za sebou, ale Xbox si stejně ještě nechal pár překvapení v záloze. Na čtvrteční prezentaci Xbox Partners Preview nám předvedou nové trailery ke hrám, které pro konzoli Microsoftu připravují studia třetích stran. Prezentaci bude možné sledovat živě od 19:00 našeho času na Twitchi, nebo na YouTube, kde ji najdete s českými titulky.

Tato prezentace prý bude jen o hrách, žádné okecávání okolo. Délkou má vycházet okolo 25 minut a s oznámením se také rovnou potvrdilo, že uvidíme první ukázku rozšíření The Lake House pro loňský horor Alan Wake 2. Vedle toho se na scéně objeví nedávno oznámená hra studia Ryu Ga Gotoku. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii je dalším ze spin-offů oblíbené japonské série, ve které si hlavní roli střihne Goró Madžima.

Padlo také jméno Wuchang: Fallen Feathers, což je očekávané čínské akční RPG, které nás zavede do pozdní dynastie Ming. Jakási nemoc se šíří krajinou. Dost možná ji mají na svědomí monstra, která začala vylézat z temnot. Možná, že po Wukongovi by mohlo jít o další velký úspěch čínského studia. Co uvidíme během večera dál, už se budeme muset nechat překvapit.