Xbox vydá vlastní handheld do několika let. Stále je otevřený akvizicím a portování her na PlayStation a Nintendo

Vzhledem k tomu, že Xbox měnil za poslední rok svoji strategii jako na běžícím páse, není pro běžného hráče snadné držet krok. Phil Spencer, ředitel Xboxu v rozhovoru pro Bloomberg shrnul vše důležité, co můžeme od herní divize Microsoftu čekat v budoucnu. Důležitou roli v dalším růstu podle Spencera sehrají mobilní hry. Právě to je oblast, ve které jsou stále otevřeni akvivizím dalších týmů.

„Rozhodně chceme mít přehled na trhu, a když se nám podaří najít týmy s technologiemi a schopnostmi, které přispějí k tomu, o co se v Microsoftu snažíme v oblasti her, rozhodně je budeme mít v hledáčku," říká Spencer v ohledu dalších akvizicí. V dohledné době nás s největší pravděpodobností žádná nečeká. A když už, určitě nepůjde o tak gigantické částky jako v případě Activisionu.

Microsoft prý kouká po čínských studiích. Letos z jeho spolupráce vzešlo Age of Empires Mobile, nyní do jeho portfolia spadá také Call of Duty Mobile. Trhu mobilních her se týká také spuštění vlastního digitálního obchodu, k čemuž mělo dojít už letos v létě. Přišly ale odklady kvůli tomu, že externí obchody stále není jednoduché dostat na Android ani iOS. Momentálně Xbox hledá cesty, jak uvést svůj mobilní obchod co nejefektivněji a přilákat tak nejvíc hráčů.

Spencer už několikrát v rozhovorech či na sociálních sítích řekl, že je fanouškem handheldového hraní a naznačil, že i na tuto část trhu se Xbox chystá. Momentálně prý vznikají prototypy. „Myslím, že náš tým může vytvořit něco inovativního, ale chceme se nejdřív učit a informovat, co se v této oblasti děje.“ Právě kvůli tomu máme handheld Xboxu očekávat nejdřív za několik let.

Řeč byla také o portování first-party her na konkurenční konzole, ať už je to PlayStation nebo Nintendo. Spencer si pochvaluje, jak se jejich hrám na dalších platformách daří. Prý nyní není žádná hra, u které by byl port naprosto zavržený. Konkrétně se vyjádřil jen k nadcházejícímu Halo, u kterého je ještě brzy na přemýšlení o platformách.

Do budoucna tak můžeme očekávat příchod dalších her z Xboxu na ostatní platformy. Už na jaře se na PlayStation 5 dostane Indiana Jones and the Great Circle, který vychází příští měsíc na PC a XSX. Spekuluje se, že i S.T.A.L.K.E.R. 2 se s odstupem dostane ke konkurenci. Podobný scénář by ostatně mohl nastat i u připravovaného Avowed.

Aktuálně nejdůležitější součástí strategie Xboxu je předplatné Game Pass. Podle informací webu Windows Central se zatím vyplácí, že nové Call of Duty bylo v nabídce hned od prvního dne. Black Ops 6 má dokonce mít největší základnu na Xboxu. V tomhle případě to ale neznamená jen konzole. Do celkového počtu spadají i hráči s PC Game Passem, kterých určitě také nebude málo.

Spencer prý příští rok vidí optimisticky s tím, že poroste hlavně trh s mobilními hrami. Byznys je podle něj momentálně více zdravý. Snad to tedy znamená, že už je konec propouštění. Herní divize Microsoftu se letos smrskla o více než 2500 zaměstnanců.

Zdroj: Bloomberg, Windows Central