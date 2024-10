Xenoblade Chronicles X vyjde v definitivní edici. Na Switchi si tak budeme moci zahrát kompletní sérii

V průběhu let se z WiiU dostala na Switch řada exkluzivit. Jednou z těch nejžádanějších je právě Xenoblade Chronicles X, a konečně došlo i na něj. Ve vylepšené podobě dorazí na Switch 20. března příštího roku. Na eShopu už najdete předobjednávku za 1 499 Kč. Kromě vylepšené grafiky mají tvůrci do definitivní edice přidat také novou příběhovou kapitolu podobně, jako to udělali s prvním Xenoblade Chronicles.

Prožijeme si příběh v roce 2054, kdy to Země už má za sebou. Kvůli intergalaktické válce se lidstvo muselo přesunout a momentálně se nachází na pokraji vyhynutí. Jako svůj nový domov zvolili planetu Mira, kterou máme jako členové jednotky BLADE prozkoumat a pomoct lidstvu ke vzestupu.

Žánrově jde o RPG v otevřeném světě. Zatímco ostatní hry ze série jdou více fantasy směrem, v Xku jde hlavně o sci-fi. Dokazují to mimo jiné i obří mechanické obleky, ve kterých kromě boje budeme moci také poletovat nad povrchem planety. Definitivní edice také bude podporovat online hraní až pro 32 hráčů, kdy se společně budou moci vydávat na mise a plnit obtížné výzvy.