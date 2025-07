Z české strategie Silence of the Siren jsou Heroes of Science & Fiction. Nový patch přináší editor map a další novinky

Taktická strategie od českého týmu Oxymoron Games už je skoro rok v předběžném přístupu na Steamu. Tvůrci se kromě přidávání dalšího obsahu rozhodli udělat razantní krok. S posledním patchem se mění jméno hry. Silence of the Siren bude dále známá jako Heroes of Science & Fiction.

Důvodů pro změnu mají několik. Dle jejich zkušeností byl původní název špatně zapamatovatelný a těžko z něj potenciální zájemce na první dobrou vyčetl, co je hra vlastně zač. Po této změně už nebude pochyb, že se snaží cílit na fanoušky série Heroes of Might & Magic, které dle našich dojmů velmi zdatně sekunduje. Název Silence of the Siren ale ze hry nevymizí úplně. Pod tímto jménem se ukrývá příběhová kampaň hry.

Nová aktualizace není jen o jméně, ve skutečnosti přináší celou hromadu novinek. Hlavním přídavkem je editor map, kde si může každý jednoduše tvořit vlastní světy. Vývojáři si připravili také návod pro práci v editoru. Komunita dostala do rukou nástroje s obrovským množstvím možností. Kromě vlastních map skrz ně lze tvořit i vlastní události a skripty. I k této části si připravili samostatný návod. Až bude vaše dílo hotové, jednoduše ho s dalšími hráči nasdílíte skrz Steam Workshop rovnou v prostředí editoru.

Pokud vám nejde o tvorbu a zajímá vás hlavně nový obsah, ani tak nepřijdete zkrátka. Aktualizace přidává novou planetu se sedmi novými mapami. A jestli by vám to bylo málo, můžete vyzkoušet experimentální verzi generátoru map, který umí vytvořit jednoduché mapy až pro 4 hráče. Narazit na nich můžete i na nové neutrální jednotky. Vedle obsahu hra dostala také spoustu quality-of-life vylepšení včetně balancování sil frakcí či oprav bugů. Celý výčet najdete v postu na Steamu.

Práce ještě ani zdaleka není u konce. Ještě do konce tohoto čtvrtletí bychom se měli dočkat updatu věnovanému schopnostem. Poslední čtvrtletí letošního roku pak značí příchod páté hratelné frakce Hive Mind a nové příběhové kampaně. V prvním čtvrtletí příštího roku bychom se pak měli dočkat vydání Heroes of Science & Fiction ve verzi 1.0, kterou doprovodí další kampaň a velký balík map. Ani potom nechtějí tvůrci nechat svoji hru ležet ladem a plánují do budoucna řadu věcí včetně online multiplayeru.