Začal týden výprodejů českých a slovenských PC her. Ceny na Steamu a GOGu klesly až o 90 %

Už pátým rokem oslavíme tuzemské hry v rámci akce Czech & Slovak Games Week. Vývojáři z našich krajin se dali dohromady a připravili si pěknou řádku oznámení v prezentaci. Výběr těch nejlepší novinek najdete v našem dalším článku. Není to ale jen o oznamování, součástí oslav jsou také velké výprodeje na PC. Slevy najdete na Steamu a GOGu. Výběr v obou obchodech je velmi slušný, najdete tady stovky her, přičemž některé jsou zlevněné i o 90 %. Pojďme se podívat na ty, které byste neměli minout. Na nákupy máte čas do 18. listopadu.

Pokud chcete ušetřit co nejvíc, volba je jasná. Zhruba za dvacku můžete mít Blackhole, logickou plošinovku, která vás zavede do černé díry, ze které se musíte vymotat s pomocí mechaniky otáčení celými úrovněmi. V podobné cenové kategorii je i Dex od týmu Dreadlocks. Je to kyberpunkové RPG inspirované Blade Runnerem. RPGčko kombinuje s mechanikami skákaček a akčních her.

Tvorbu studia Amanita Design bych doporučil snad se vším všudy. Proto jsem zvolil Amanita Bundle za 27,17€ (bez slevy stojí 152€), nabitý balík, který obsahuje všechny klasické adventury od tohoto týmu včetně hororové Happy Game nebo logické plošinovky Creaks. A pokud vás zajímá jen některá z nich, můžete si je jednoduše koupit samostatně. Zlevněná je každá z nich minimálně o 70 %.

Jelikož si za pár dní budeme připomínat státní svátek 17. listopadu, určitě se bude hodit připomenout si některé z historických událostí naší země. S těmito tématy skvěle pracuje studio Charles Games, které má za sebou příběhovky Attentat 1942 a Svoboda 1945. Obě dohromady vás vyjdou ani ne na 150 Kč. V průběhu hraní se dozvíte spoustu zajímavostí, se kterými se s vámi podělí i pamětníci.

Je tady toho opravdu hodně, co stojí za doporučení. Fanoušky skákaček by mělo zajímat Bzzzt, pro nadšence do stříleček je jasná volba Hrot. A jestli chcete jít trochu víc do minulosti, zkuste El Matador, což je taková česká variace a Maxe Paynea.