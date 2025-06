Začíná letní sezóna herních novinek. Řekneme vám, kdy a kde sledovat nejdůležitější události

1 / 13



Summer Game Fest Kdy: 6. června ve 23:00

Kde: YouTube, Twitch Už několik let je tradicí, že letní šňůru herních prezentací odstartuje Geoff Keighley se Summer Game Festem. Osazenstvo letošního ročníku je opravdu nabité. Vrací se řada vydavatelství a studií, přibylo i několik jmen, na která se loni nedostalo. Mezi nimi jasně vyčnívá Nintendo, které čerstvě vypustilo do světa Switch 2. Očekáváme, že v průběhu páteční noci nám představí hry pro předvánoční a novoroční sezónu. Spoustu toho můžeme vyčíst také z traileru k veletrhu, který je hlavně opakovačkou toho, co jsme viděli loni. Rozhodně se bude řešit Death Stranding 2: On the Beach, který má zároveň samostatnou akci v pondělí 9. června ve 4:00 našeho času. Mihla se také nadějně vypadající akce Hell is Us, závody Sonic Racing Crossworlds nebo Mafia: The Old Country. Často se v něm objevují také útržky z Kingdom Come 2. Že bychom se dočkali prvních informací o druhém placeném rozšíření? Předem víme o dvou konkrétních hrách, které v průběhu noci uvidíme na 100 %. ILL je příběhový survival horor od studia Team Clout, který si zakládá na groteskních monstrech a neutuchajícím strachu skrývajícím se za samotnou podstatou šílenství. Pokud budete festival sledovat na Twitchi, získáte jako odměnu přístup k ochutnávce hry Soulframe od tvůrců Warframe. Místo sci-fi nás tentokrát čeká fantasy akce. Svoji další hru představí také studio Mudfish, které stojí za Atomic Heart. A také to nějak šustí okolo pokračování Resident Evilu a Hollow Knight: Silksong se snad ukáže alespoň v nové traileru. Summer Game Fest má letos přes 60 partnerů a nejspíš to bude prezentace na nějaké 2 hodiny, pokud se oproti předchozím ročníkům něco razantně nezmění. Je tady například Techland, který by měl připomenout pokračování Dying Light. Supermassive Games určitě předvedou ukázku z další kapitoly antologie The Dark Pictures. A Pearl Abyss by už konečně mohli oznámit vydání Crimson Desert.

Pokračování 2 / 13 Days of the Devs Kdy: 7. června v 1:00

Kde: YouTube, Twitch Držíme se tradice a v návaznosti na Summer Game Fest proběhne akce Day of the Devs, která se zaměřuje především na nezávislou tvorbu. Pořádá ji stejnojmenná nezisková organizace. Společně ji daly studio Double Fine Productions a vydavatelství iam8bit. Cílem je oslava kreativity, různorodosti a jednoduše titulů, které zachycují samotnou podstatu hraní. V tomhle případě nevíme, co v průběhu noci uvidíme. Odhadovat můžeme tak maximálně podle přehledu sponzorů. Máme tady Netflix Games, takže i fanoušci hraní na mobilech by neměli přijít zkrátka. Stálicí mezi nezávislými hrami je vydavatel Devolver Digital. Také tady máme jednotlivá studia, jako Sabotage, od kterého si můžete zahrát skvělé Sea of Stars, nebo Studio MDHR, autory hry Cuphead. Od nich bychom obzvláště rádi viděli další projekt, ovšem sponzoring neznamená, že na akci budou sami figurovat.

Pokračování 3 / 13 Devolver Direct Kdy: 7. června v 2:00

Kde: YouTube, Twitch Víc než velké novinky byste na Devolver Directu měli očekávat pořádně ujetou show. Tak to ostatně bylo už u prvních ročníků, které probíhaly ještě v dobách E3. tento ročník bude věnovaný jen a pouze hře Ball x Pit od vývojáře Kennyho Suna, která má za sebou několik menších projektů a podílel se také na adventuře Return to Monkey Island. Devolver má ale v přípravě řadu dalších her. Pokud je neuvidíme tady, měla by na ně přijít řada na dalších prezentací. Sem spadají Baby Steps, bizarní hra, kde je chůze základ hratelnosti. Nabrat s hlavním hrdinou nějaké tempo ale nebude jen tak, když navíc pochodujete nepříliš příznivým prostředím. Devolver také zaštiťuje zajímavou hru Skate Story, kde se budeme snažit na skejtu dostat k Měsíci, aby nás Ďábel pustil na svobodu. Připomenout by se mohly i hry, se kterými se počítá až na příští rok. Sem spadá například Enter the Gungeon 2, pokračování oblíbené rogue-like akce, kde to zbraněmi a municí přímo přetéká. V přípravě je také Human: Fall Flat 2, ale u něj zatím nemáme tušení, kdy by se měl dostat na pulty obchodů.

Pokračování 4 / 13 IOI Showcase Kdy: 7. června ve 3:00

Kde: YouTube, Twitch, TikTok Studio IO Interactive, které se proslavilo díky sérii Hitman, si poprvé připravilo vlastní prezentaci, na kterou lákají hlavně skrz odhalení nové hry s Jamesem Bondem v hlavní roli. Máme očekávat nové trailery, ukázky z hraní i segment s otázkami a odpověďmi od vývojářů. Vedle her nám vývojáři hodlají více představit také svůj proprietární engine Glacier. Kromě nového Jamese Bonda v průběhu noci přijde řada i na další dva tituly. Svůj prostor dostane Hitman, který stále rozšiřuje svoje vražedné eskapády ve World of Assassination. IO Interactive také figuruje jakožto vydavatel u příběhové akce MindsEye, která vychází příští a pracují na ni někteří z bývalých zaměstnanců Rockstar Games. Nedávné preview dojmy nezněly zrovna nadšeně, ale je šance, že MindsEye ještě překvapí.

Pokračování 5 / 13 Wholesome Direct Kdy: 7. června v 18:00

Kde: YouTube, Twitch Na svůj šestý ročník se připravuje Wholesome Direct. Tahle prezentace by neměla uniknout nikomu, kdo u her nepotřebuje nepřetržitou akci, ale raději se u nich uklidní a relaxuje v příjemném prostředí. V průběhu sobotního podvečera můžete očekávat hlavně menší tituly. Prezentaci pořádá společnost Wholesome Games, která i některé z her vydává. Znát od nich můžete například odpočinek s králíky v Usagi Shima nebo krásně stylizované Is this Seat Taken? Pořadatelé předem neoznamují, co nás na Directu čeká. Lákají pouze tím, že se máme těšit na pestrou nabídku uměleckých, povznášejících a silně emocionálních her od vývojářů všech velikostí z celého světa. Na oficiálním webu také lze pořídit merch, pokud byste chtěli podpořit víc než pořízením samotných her.

Pokračování 6 / 13 Women-Led Games Showcase Kdy: 7. června v 19:00

Kde: YouTube, Twitch Hned po relaxační prezentaci nás čeká další várka menších projektů, jejichž vývoj vedou ženy. I tato prezentace má tradici už několik let. Zatím poslední proběhla ve spojení s loňskými The Game Awards a našlo se tady pár zajímavých kousků. Třeba hra Hawthorn, ve které si prožijete příběh plný zvířátek. Ve zvířecí říši zůstáváme i v Tukoni, kde se jakožto duch lesa budeme skrz hádanky seznamovat s jeho obyvateli. Letní prezentace se bude věnovat 39 hrám. Kromě zbrusu nových titulů můžeme očekávat také oznámení dat vydání. Na sociálních sítích se s účastí už pochlubilo několik týmů. S jistotou tedy uvidíme hry, jako je Roots Devour nebo Cozy Room Decoration.

Pokračování 7 / 13 Latin American Games Showcase Kdy: 7. června ve 20:00

Kde: YouTube, Twitch Více než 50 her uvidíme na prezentaci, která se věnuje tvorbě z Jižní Ameriky. Nové tituly, data vydání, ukázky z hraní... však už to znáte. Moc informací o tom, co můžeme konkrétně očekávat, nemáme. Lze tedy odhadovat podle sponzorů a prezentujících. Je tady například společnost Raw Fury, která letos zažila velký úspěch se hrou Blue Prince. K nim se přidá také Annapurna Interactive, která spolupracuje s menšími týmy na tvorbě her ze světa Blade Runnera nebo Silent Hillu. Můžete si všimnout také jména Playdate, což je výrobce kapesní konzole s kličkou. Je to sice menší, ale vcelku zajímavá záležitost. Není vyloučeno, že se v průběhu večera objeví oznámení nové várky her, které pro ni vyjdou.

Pokračování 8 / 13 Southeast Asian Games Showcase Kdy: 7. června ve 21:00

Kde: YouTube Po Jižní Americe se přesouváme do jihovýchodní části Asie. V průběhu hodiny uvidíme přes 45 titulů, které vznikají v tamních studiích. Pořadatelé rozjeli promo ve velkém a předem prozradili spoustu menších her, které na jejich prezentaci uvidíme. Dojde třeba na Overhours, akční tower-defense, kde během noční směny bojujeme proti hordě duši žeroucích monster. Jméno Let's Build a Dungeon může navodit dojem, že půjde o duchovního nástupce legendárního Dungeon Mastera. Je to ale úplně jinak. V této novince od týmu Springloaded se budete s vlastním virtuálním studiem snažit vytvořit to nejlepší MMORPG na světě. Pokud nepohrdnete pořádným hororem, bude tady pro vás Am I Nima, kde se budeme přesvědčovat matku, že je hlavní hrdinka skutečně její dcera. Abychom ze sebe dostali to, co chceme říct, je potřeba skládat slova dohromady přímo v jejím mozku. O zajímavé novinky by tedy neměla být nouze.

Pokračování 9 / 13 Green Games Showcase Kdy: 7. června ve 22:00

Kde: YouTube, Twitch Letos je to poprvé, co je součástí Summer Game Festu také Green Games Showcase, za kterou stojí nezisková společnost PlanetPlay. Existuje spousta her s přesahem, které probírají důležitá témata, jako je ochrana přírody. Nemusí to nutně být okrajové záležitosti. Oficiální stránka funguje jako obchod, kde můžete nákupem her podpořit jejich snažení. Najdete tady velké tituly jako Clair Obscur: Expedition 33, Wuchang: Fallen Feathers nebo Monster Hunter Wilds. To jsme ale trochu odbočili, na prezentaci přece jen půjde hlavně o oznamování novinek. Projekty se "zelenými" tématy se chystají na PC, konzole i mobily. Z doposud odhalených her to vypadá, že i tentokrát půjde převážně o komornější projekty. Jmenovat můžeme arkádový fotbal Sociable Soccer 25, Fishing Clash nebo Imagine Earth. Je tedy jasné, že nemusí jít jen o nové hry, budou se oznamovat i updaty a eventy zaměřené na ochranu přírody v již vydaných titulech.

Pokračování 10 / 13 Future Games Show Kdy: 7. června ve 22:00

Kde: YouTube, Twitch Další prezentace s letitou tradicí. Future Games Show spadá mezi středně velké prezentace, kde se většinou objevují AA hry a béčkové tituly. Tím je nechceme nijak hanit, o větší jména rozhodně nebude nouze. Pořadatelé předem avizují, že uvidíme nový trailer na System Shock 2: Anniversary Remaster, který koncem června rovnou vychází na PC i konzole. Určitě se řada z vás těší na novou Mafii. Na Future Games Show dostaneme také ukázku z The Old Country. Připomene se i studio Supermassive Games, které už nějaký pátek připravuje další kapitolu hororové antologie The Dark Pictures. Directive 8020 nás zavede do vesmíru. Vydavatelství Microids předvede detektivku Agatha Christie - Death on the Nile. Jejich předchozí herní příběhy od této spisovatelky nedopadly úplně dobře, tak se třeba tentokrát konečně zadaří. Novou ukázku také chystá tým Windup. Jejich Hela je dobrodružná pohádková adventura s myškou v hlavní roli. Při pohledu na záběry se nám vybavuje výborné Unravel. Oproti němu ale nejde o dvojrozměrné dobrodružství, budeme se pohybovat ve 3D přírodě. Do divočiny vyrazíme i v novince Herdling. Tady ale místo zvířat samotných sehrajeme roli pasáčka podivuhodných stvoření.

Pokračování 11 / 13 Frosty Games Fest Kdy: 8. června v 1:00

Kde: YouTube, Twitch V noci ze soboty na neděli se odehraje první ročník Frosty Games Fest. Tato akce se podobně jako spousta z předchozích zaměřuje na hry z konkrétní části světa. Uvidíme tvorbu od týmů z Austrálie a Nového Zélandu. Opět půjde spíše o nezávislé tituly od menších studií. Od prvního pohledu nás zaujala hra Winnie's Hole. Tenhle medvídek vypadá pěkně nechutně. Trochu horor, trochu rogue-lite s prvky tahové strategie a pořádná dávka černého humoru. Which Way Up od studia Turtle Flip se zaměřuje na lokální kooperaci. Hrátky s gravitací ve čtyřech hráčích doplní neustálé unikání od černé díry. Můžete mezi sebou soutěžit ve 12 minihrách o to, kdo se stane mistrem gravitace. Fyzikálních jevů si užijete dost i ve hře Rollick N' Roll, kde musíte správně ovládat autodráhu tak, aby se všechny vozy dostaly do svého cíle.

Pokračování 12 / 13 Xbox Games Showcase + The Outer Worlds 2 Direct Kdy: 8. června v 19:00

Kde: YouTube, Twitch, Facebook V neděli večer hodlá udělat rozruch Xbox. Sami toho předem neprozrazují příliš, ale hned po samotné prezentaci dostane prostor studio Obsidian Entertainment, aby se vším všudy představilo svoje sci-fi RPG The Outer Worlds 2. Jelikož se mu věnuje takový prostor, lze počítat s tím, že se vydání chystá na podzim. Vedle toho je tady řada již oznámených her, které bychom rádi viděli. Připomenout by se mohl Fable, který má nakonec vyjít až v příštím roce. Už by to také chtělo něco dalšího z Clockwork Revolution, nové příběhovky studia inXile, která připomíná sérii Bioshock. Naživu se má stále držet také vývoj zombie survivalu State of Decay 3. A nejspíš můžeme počítat i s novou porcí informací o Gears of War: E-Day. Jak je zvykem, nepůjde jen a pouze o hry od Xbox Game Studios. Prostor dostanou i partneři, mezi kterými se pravděpodobně ukáže Koei Tecmo. Ve spolupráci s Microsoftem pracuje na akci Ninja Gaiden 4. V minulých týdnech začaly prosakovat informace také o přípravách remaku Persony 4 od studia Atlus. Jelikož jde o jednu z největších letních prezentací, určitě nás čeká řada překvapení.

Pokračování 13 / 13 PC Gaming Show Kdy: 8. června ve 21:00

Kde: YouTube, Twitch Velké akce se věnují hlavně konzolím, ale nezapomíná se ani na PCčkáře. Magazín PC Gamer letošní rok nevynechá a v průběhu večera nám předvede více než 70 her, které jsou přímo zaměřené na PC, Steam Deck, Linux a MacOS. Kromě premiérových oznámení a záběrů z hraní máme také očekávat rozhovory s vývojáři. Už teď můžete mrknout na teaser. Mezi partnery patří společnosti Devolver Digital, Astra Logical a Failbetter Games. V jejich výčtu narazíme také na Ubisoft, který dříve míval vlastní prezentace. Očividně s nimi na letošní rok nemáme počítat. Na PC Gaming Show budou předvádět hlavně svoji chystanou strategii Anno 117: Pax Romana, ve které se staneme guvernérem římské provincie. Proslýchá se také, že bychom se v průběhu víkendu měli dočkat oznámení remake Assassin's Creed IV: Black Flag, o kterém se spekuluje už dlouho. Třeba zrovna na této akci se ho dočkáme.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se