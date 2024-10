Začíná podzimní Steam Next Fest. Doporučujeme, které demoverze stojí za vyzkoušení

V posledních letech je tradicí, že v úvodních a závěrečných měsících roku si můžeme vyzkoušet spoustu demoverzí her, které se teprve chystají na svoji velkou premiéru. Právě začíná další Steam Next Fest. Stačí vám zamířit na Steam a vybrat si ze stovek dostupných titulů. Všechny dema jako obvykle můžete otestovat zdarma. Máme tady pro vás pár tipů na novinky, které by vám neměly uniknout.

Dema si připravilo několik českých a slovenských týmů, takže se nejdřív podíváme do tohoto odvětví. Máme tady třeba Tribe Nation od Random Worlds, na kterém pracuje také Jindřich Rohlík, autor Bran Skeldalu. V této rogue-like strategii se postavíte do čela galských jednotek a jako velitel je povedete do bitev na hexagonových polích.



The House of Tesla

Teď se chvíli přesuneme k našim východním sousedům. Blue Brain Games po Da Vinciho hlavolamech pracuje na hře The House of Tesla. Osaháme si vynálezy dalšího světoznámého vynálezce a pokusíme se odhalit jejich tajemství. Ani tentokrát v jejich novince nebude chybět český dabing. Vedle toho ze Slovenka můžete vyzkoušet severskou diablovku Jotunnslayer: Hordes of Hel od týmu Games Farm. Tady se v bojích s mytickými potvorami budeme snažit získat přízeň bohů.

A ještě na chvíli se vrátíme domů. Pokud diablovek nemáte dost, můžete vyzkoušet také The Book of Aaru od studia Ameti. Pracuje s egyptskou mytologií a kombinuje akční RPG spolu s rogue-like prvky. Master Leaf Blower pak patří do úplně jiné kategorie. Popadnete do ruky fukar na listí a můžete se pustit do práce. Tým Frix chce tuto relaxační záležitost vydat ještě letos v předběžném přístupu. Například PowerWash Simulator jasně ukázal, že tento typ her uspět určitě může. České vydavatelství Cinemax pak přichází se svojí experimentální hrou Real Meta Game, která kombinuje FPS akci s logickou hrou.



Commandos: Origins

Mezi ta nejzvučnější jména tohoto Next Festu budou určitě patřit Commandos: Origins. Po dlouhé době se chystá návrat této taktické klasiky. Podíváme se v něm na začátky elitní jednotky v dobách druhé světové války. Pokud se chcete podívat spíš do bližší minulosti, můžete vyzkoušet policejní akci The Precint. Staneme se strážcem zákona v roce 1983. Tvůrci si berou inspiraci z původních městských akcí.

Stojí za to si nabídku projít na vlastní pěst. Her z všemožných žánrů je k vyzkoušení opravdu spousta. Stratégy by mohlo zaujmout Worshippers of Cthulhu, kde budujete město uctívačů prastarých bohů. Fanoušci plošinovek mohou vyzkoušet Antonblast, který se inspiruje hrami s Wariem. A zábavně vypadá i Mini Royale, ve kterém na bojiště vyrazíte jakožto plastový vojáček.