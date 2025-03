Zaklínač 4 nevyjde dřív než v roce 2027. Studio dobře vydělává, i když žádné nové hry nemá

Společnost CD Projekt zveřejnila výroční hospodářské výsledky a dala nahlédnout i do kuchyně, na čem zrovna pracuje. Pokud jde o finance, firma loni utržila 985 milionů zlotých a skončila s čistým ziskem 470 milionů. Tržby meziročně klesly o 20 %, ale zisk jen o 2 %. Výrazně se totiž snížily provozní náklady, takže i když polská společnost loni nevydala žádnou novou hru ani rozšíření, měla třetí nejvyšší zisk v historii.

Firmu nad vodou drží studio RED, které utržilo 802 milionů a vydělalo 469 milionů. Obchod s hrami GOG do kasy přinesl 199 milionů, avšak vydělal jen 1,1 milionu zlotých. Na hranici ziskovosti se však pohybuje dlouhodobě.

Pro letošní rok CD Projekt nechystá žádný nový titul, ale uvede Cyberpunk 2077 pro Macy. V nejbližší době pak oznámí další animovaný projekt pro Netflix. Tentokrát ne ze světa Zaklínače, ale právě Cyberpunku. Tam jsme se už v roce 2022 podívali v anime Edgerunners.

Budoucí hry

Firma čerstvě oznámila partnerství se společností Scopely. Ta tento měsíc koupila studio Niantic, které se proslavilo hlavně Pokémonem Go, ale vydalo i další mobilní hry zasazené do rozšířené reality. Je tak pravděpodobné, že nás v tomto duchu čeká Zaklínač nebo Cyberpunk. Možná spíš to druhé. Už v roce 2021 totiž vyšel AR titul The Witcher: Monster Slayer, který však po dvou letech skončil.

První velkou hrou, kterou polské studio vydá, bude již oznámený Zaklínač 4 s Ciri v hlavní roli. Na hře momentálně pracuje 411 lidí, ale nevyjde dřív než v roce 2027.

U dalších titulů žádná data přibližná data neznáme. Na projektu Sirius, což má být multiplayerová hra ze světa Zaklínače, dělá 49 zaměstnanců. Titul je již ve fázi preprodukce, takže plný vývoj by mohl brzy začít.

Naopak se teprve koncepčně ladí pokračování Cyberpunku. Že však půjde o velkou věc, dokazuje to, že se do příprav zapojilo již 84 lidí. Dalších 17 lidí chystá projekt Hadar, což má být hra ze zcela nového univerza. Ve fázi konceptu je také remake prvního Zaklínače a ještě neoznámený projekt, na kterém pracuje studio The Fool's Theory. Na ty firma zatím vyčlenila 22 lidí.