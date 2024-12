Zaklínač 4 v brutálním filmečku představil Ciri jako hlavní hrdinku nové ságy

Čekal jsem, že jestli něco CD Projekt předvede, schovají si to pořadatelé Game Awards na konec. Show byla ale tak nabitá, že to čtvrtý Zaklínač hned odstartovat. A podívaná je to vskutku parádní. Jistě, soudit lze stále moc nemůžeme, jde totiž "jen" o nablýskaný filmeček. Celých 6 minut je předrenderovaných přímo enginu hry a pozorní sledovatelé si jistě všimnou dovětku, že ukázku pohání doposud neoznámená grafická karta od Nvidie.

Geraltův příběh se povedlo třetímu Zaklínači skvěle uzavřít, a tak je logické, že otěže hlavní postavy musí přebrat někdo jiný. Jsem rád, že se nepotvrdily spekulace ohledně tvorby vlastního zaklínače. Místo toho budeme hrát za Ciri, která oproti své dřívější podobě vypadá ještě drsnější. Proč zrovna ona? CD Projekt má vysvětlení jednoznačné. Zaklínač byl podle nich vždy hlavně jejím příběhem.

Čtvrtý díl značí začátek nové ságy. Jak ostatně vývojáři uváděli už při odhalení plánů před dvěma lety, po Geraltovi chtějí udělat další trilogii. Jedním z hlavních témat bude objevování toho, co to vlastně znamená být zaklínačem. Ciri oproti třetímu dílu nejen více dospěla, zároveň se naučila lépe bojovat, více ovládat magii a ve výbavě bude mít několik specialit, jako je řetěz předvedený v traileru.

CD Projekt se nedlouho po představení nechal slyšet, že nehodlají dopustit, aby u Zaklínače 4 nastal podobný scénář jako v případě Cyberpunku. To ostatně vyplývalo už ze starších rozhovorů, kde vývojáři popisovali změny ve vývojovém procesu, které přispějí k tomu, aby jejich další hry nevycházely ani náhodou v tak bídném stavu. No, a kdy že čtvrtého Zaklínače můžeme očekávat? Nejdřív v roce 2026. Snad se alespoň v blízké budoucnosti tvůrci podělí o další detaily.