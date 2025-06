Zaklínač 4 zve na procházku kovirskou přírodou. CD Projekt předvedl demo na standardní PS5 v 60 FPS

Dnes proběhla prezentace State of Unreal, kde se měl objevit i nový Zaklínač. CD Projekt na nic nečekal a vše vybalil hned na úvod. Ve spolupráci s Epic Games si připravili technologické demo, které běží na klasické PS5 v 60 FPS s využitím ray tracingu. A je to opravdu krásná podívaná.

Ciri nás vzala do Koviru, konkrétně do přírody u přístavního městečka Valdrest, kde dostala zakázku. Povoz, který očekává místní kupec, už nedorazí, protože si na něm smlsla mantikora. CD Projekt tvrdí, že šlo o hratelnou ukázku, i když u některých pasáží jsme o tom docela zapochybovali. Pohled je to ale pěkný. Prostředí je barevnější, než jsme čekali, což platí obzvlášť pro samotné městečko. A na samotném závěru jsme dostali první pohled na hlavní město Koviru - Lan Exeter.

Hlavní slovo ale dostala příroda, kterou CD Projekt tvoří úplně novým způsobem. Ve spolupráci s Epicem vznikla technologie Nanite Foliage. Bere si základy ze způsobu, jakým se nyní v Unreal Enginu 5 renderuje terén. Její využití umožňuje vývojářům udržet náročnost na výkon na uzdě a zároveň scenérie rychleji renderovat.

Dočkali jsme se detailnějšího pohledu na tvorbu stromů, které se skládají z jednotlivých dílků. Při pohledu zblízka uvidíme do detailu každou jehličku. Pokud se ale vzdálíme, objekty se převedou skrz adaptivní voxelové zobrazení do podoby, která z dáli bude stále působit dobře a neukousne si tolik výkonu. S tím, aby se takové kvality dosahovalo i na základní PS5 v 60 FPS, mají pomoci i vylepšení systémů Lumen a ray tracingu, které mají být 2x rychlejší než v původní verzi UE5.

Kromě Ciri jsme se poprvé podívali také na Kelpi, jejího koníka, v jehož sedle strávíme určitě hodně času. Toho Epic využil k prezentaci systému Chaos Flesh, který simuluje pohyb svalů a kůže zvířete bez toho, aby se razantně navýšily požadavky na výkon. S propady FPS se nemáme setkávat ani ve větších městech, kdy okolo budou davy FPS. S tím pomohou novinky Unreal Animation Framework a Mass AI. Tohle všechno samozřejmě nedostanou do rukou jen tvůrci z CD Projektu. Postupně bude vše dostupné v rámci Unreal Enginu, první novinky se začnou objevovat ve verzi 5.6.