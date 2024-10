Založte si vlastní esportový tým. Český Esport Manager vám ukáže zákulisí stále čerstvého odvětví

Manažerské hry jsou pro mnohé hráče oblíbenou záležitostí. Stačí se podívat na Football Manager, který je populární už řadu let. Český tým Big Village Studio nám v tomto stylu místo klasického sportu ukáže ten elektronický. Esport Manager: Road to Major vás postaví do čela vašeho vlastního týmu s cílem dotáhnout to mezi světovou špičku ve střílečce ve stylu CSka či Valorantu. První verze bychom se měli dočkat v příštím roce, kdy hra vyjde v předběžném přístupu na Steamu.

Ještě, než pošlete své svěřence do zápasu, vás čeká řada dalších povinností. Jako u správné manažerské hry máte na starosti každý detail včetně vyjednávání smluv s hráči. Můžete do tvorby týmu pustit od úplného základu, nebo si vyberete některý ze 150 předpřipravených.

Poté se můžete pustit do dalších činností. Určitě se budou hodit trenéři, své slovo máte i v taktice a občas vám do toho hra sama přihodí náhodné události, se kterými se budete muset vypořádat. Samotné zápasy pak budou simulované v reálném čase, a i když vy sami na bojišti nebudete, můžete do akce zasáhnout právě skrz taktiku, která se liší mapu od mapy.