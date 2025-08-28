Záporák není daný, ve hře Judas sami ovlivníte, kdo vám půjde po krku. Novinka od tvůrce Bioshocku odkrývá detaily

Na novinku od vývojáře Kena Levina čekáme více než 10 let. Po dokončení Bioshock Infinite se pustil do tvorby hry Judas v čele nově zformovaného týmu Ghost Story. V posledních měsících kolem něj bylo ticho a šuškalo se o tom, že je projekt v problémech. Přeci jen měl vyjít už letos, což se nakonec nestane. Nyní už by mezi přísunem čerstvých informací neměly být takové rozestupy. Přímo Ken Levine se v prvním vývojářském blogu podělil o několik zajímavostí.
Pochlubil se tím, že tým docela čerstvě dokončil mechaniku Villainy, což bychom mohli přeložit jako zločinnost. Judas nemá předem daného záporáka. V průběhu hraní si utváříte vztahy s Velkou trojkou. Ať už jsou zač cokoliv, ani jednomu z členů se nebude líbit, když ho budete ignorovat nebo pomlouvat. Vaše akce a rozhodnutí nakonec určí to, kdo proti vám vytáhne zbraně.
Levine neskrytě přiznává, že se inspiruje systémem Nemesis ze hry Middle-earth: Shadow of Mordor. Ten fungoval tak, že se orkové v Sauronově armádě mohli rozvíjet, šplhat na vyšší ranky a sílit. Pokud jste je neporazili napoprvé, příště byli lépe připravení na vaši taktiku. Systém to je podobný, ale Judas si ho upravuje podle svých potřeb. Navíc ho tvůrci nemohou jen tak okopírovat, protože na něj má společnost Warner Bros. patent.
Namísto toho, aby do systému patřila řada jedinců, tady bude tím hlavním ona Velká trojka. Tvůrci chtějí, aby pro vás bylo rozhodování náročné. Dosáhnout toho hodlají tím, že ke každému členovi budete mít velmi blízko, vztahy budou osobní. Ztráta jediného z nich bude působit jako ztráta přítele.
Vztahy byly důležité už v Bioshock Infinite. I na nich chce Levine zapracovat. „Bylo vynaloženo mnoho energie na rozvoj vašeho vztahu s Elizabeth. Na konci hry jste o ní věděli vše, znali jste její schopnosti, její naděje a sny. Pravdou však je, že ona o vás, hráči hrajícím za Bookera, nevěděla téměř nic.“
I když by prý rádi prozradili, kdy Judas vyjde, zatím konkrétní datum nemají. Počítat alespoň stále můžeme s verzí pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.