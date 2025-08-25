Závodní série Forza Horizon by se mohla podívat do Japonska. Oznámení nového dílu dle spekulací není daleko

Předčasné úniky mohou pocházet z různých zdrojů. Někdy jsou to bizarnosti, jako když náhodný kolemjdoucí vyfotí okno kanceláře vývojářů. To sice není případ zatím neoznámeného pokračování arkádových závodů Forza Horizon, ale tento únik také pochází z bizarnějšího soudku.
Spekulace se rozvířily poté, co australská společnost Cult & Classic zabývající se importováním automobilů, přidala nyní již smazaný post na Instagram, kde přímo uvádí, že se podílí na tvorbě nového dílu. Konkrétně mají prsty v dokumentování miniaturních japonských vozidel kei cars. Bezesporu se tahle kategorie ve hře nově objeví.
Stačilo jen pár dní a několik zdrojů potvrdilo, že se další díl Forzy Horizon skutečně bude odehrávat v Japonsku a Microsoft nemá s představením otálet. Měli bychom se ho dočkat na letošní Tokyo Game Show, která se koná od 25. do 28. září. Kde jinde představit hru zasazenou do Japonska než na veletrhu v tamní metropoli.
Ke spekulacím se připojil také insider Nate the Hate. Podle jeho informací má Forza Horizon 6 vynechat Nintendo Switch 2. Lze ale očekávat, že se dočkáme vedle PC a Xboxu také verze pro PlayStation 5 vzhledem k tomu, jak dobře se port pátého dílu na konzoli od Sony prodává. Pro jistotu ale jako u všech spekulací připomínáme, že je na místě brát i tyto informace s rezervou.