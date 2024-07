Zelda si sice uzme hlavní roli, ale v Echoes of Wisdom si zahrajeme i za Linka. Potvrzuje to rating od ESRB

Na posledním Nintendo Directu nás mile překvapilo oznámení nového dílu série Legend of Zelda v klasičtějším střihu. Echoes of Wisdom ale příběh trochu obrací. Princezna Zelda tentokrát bude zachraňovat Linka. Z hodnocení od společnosti ESRB ale můžeme vyčíst, že v průběhu hraní se nám do rukou dostane vedle princezny právě i Link. V rukách mu nebude chybět jeho ikonický meče ani luk s šípy.

I přes to by ale mělo platit, že většinu hry budeme procházet v roli princezny. S pomocí její magie můžeme "klonovat" spoustu různých věcí i potvor, které se pak postaví na naši stranu. ESRB prozrazuje ještě pár dalších drobností. Finální rating je 10+ a ve hře nenajdete žádné mikrotransakce. Vypadá to tedy jako další vhodná záležitost pro mladší hráče, pro které je toho na Switchi už teď spousta.

Echoes of Wisdom vycházejí pro Switch 26. září. Zdá se, že máme před sebou poslední velkou vlnu first-party her pro tuto konzoli. Pomalu ale jistě se blíží odhalení nové konzole od Nintenda. Jakékoliv oficiální podrobnosti o nástupci Switche jsme ale zatím nedostali, takže si ještě pár měsíců musíme počkat.

