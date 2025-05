Život guvernéra římské provincie dostává jasnější obrysy. Anno 117: Pax Romana předvádí obsáhlou ukázku

Ubisoft na posledním reportu pro investory oznámil, že některé velké projekty odložil, aby dosáhly vyšší kvality. To se ovšem netýká připravovaného pokračování jejich strategické série. Anno 117: Pax Romana se stále plánuje na letošní zimu pro PC, PS5 a XSX. Po loňském oznámení nám nyní tvůrci ukázali v plné parádě, jaké to bude v roli guvernéra římské provincie.

Sám císař nás vysílá na misi do krajin, kterým by se obyčejný Říman nejraději vyhnul. V nové ukázce je řeč o přímořském regionu Latium, ale naše působiště bude moci být mnohem větší. Římské cesty vás mohou dostat až do keltských krajů Albionu. Začátek bude skromný. Malé domečky a prašné cesty se postupně budou rozrůstat v něco, na co byste jako guvernér měli být pyšní. Bez snahy se o ale neobejde.

Starosti vám nebudou dělat jen obyvatelé vaší provincie. Každou chvíli vám na paty šlapou výběrčí daní pro císaře a ani další guvernéři nemusejí být zrovna přátelští. Sice si některé můžete získat skrz obchod a diplomacii, ale najdou se i takoví, kteří neznají nic jiného než sílu. A tak se musíte zapojit do válčení, a to jak pozemního, tak námořního.

Pax Romana si má zakládat na tom, že každé rozhodnutí hráče má vliv na vývoj hry. Voleb bude požehnaně. Stanete se zastánci pravých římských tradicí, nebo dáte prostor keltské kultuře? Kterého z bohů budete uctívat? Nejenže tato volba může ovlivnit to, jak na vás budou ostatní guvernéři koukat, zároveň s sebou každé z božstev přináší bonusy. Neptun vám pomůže při bitvách na moři, zatímco Mars posílí pěšáky.

Především bude potřeba zajistit, aby se měli dobře obyvatelé vaší provincie. Pohrát si můžete s řadou možností. Některé stavby mají pozitivní či negativní vliv na okolí. V okolí příbytků nejspíš nikomu nebudou vadit pole s pestrobarevnými květinami, ale když někomu dáte pod okno prasečák, už z toho rozhodně nadšený nebude. Starostí postupně přibývá, pod palcem budete mít vícero měst, spravujete vlastní vilu a nechybí ani monumentální stavby, jako je koloseum.

Zdroj videa: Ubisoft, zdroj úvodního obrázku: Ubisoft