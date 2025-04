Známe datum prezentace Xboxu a Summer Game Festu. Léto plné herních novinek je za rohem

O herní novinky v úvodních měsících letošního roku nebyla nouze, ale už brzy se dočkáme spousty oznámení ohledně titulů pro následující měsíce a roky. Další ročník velké akce Summer Game Fest chystá Geoff Keighley na 6. června. Čas konání hlavní prezentace zatím neupřesnil, bližších informací se máme dočkat v květnu. Pokud se ale bude držet rozvrhu z posledních let, měla by v našem časovém pásmu probíhat ve večerních hodinách.

Jen o dva dny později, tedy 8. června se se svými novinkami vytasí Xbox. Game Showcase odstartuje v 19:00 našeho času a hned na ni naváže další prezentace zaměřená výhradně na The Outer Worlds 2, nadcházející sci-fi RPG od talentovaného týmu Obsidian Entertainment.

Xbox Game Showcase se zaměří především na tvorbu dvorních studií Microsoftu a přihodí k tomu i pár her, které připravují vývojáři třetích stran. Zatím neprozradili vedle Outer Worlds jediné jméno, které v průběhu večera uvidíme. A doufáme, že to tak i zůstane. Trend ohledně předčasného oznamování her, které se na prezentaci objeví, zbytečně kazí překvapení.

Na rozdíl od předchozích ročníků bude akce Xboxu čistě digitální. Dříve ji doprovázel FanFest, kde byly nachystané speciální akce pro hráče. Neznamená to ale úplný konec, Microsoft plánuje do budoucna FanFest vrátit a oslavit jeho desáté výročí, jak se sluší a patří.