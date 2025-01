Známe datum únorového testu Elden Ring Nightreign. Registrace jsou otevřené pro PlayStation 5 a Xbox Series S|X

Už příští měsíc si budou moci vybraní hráči vyzkoušet Elden Ring Nightreign, což je spin-off hry roku 2022, který je zaměřený na hraní v kooperaci a vsází na rychlejší akci. Na oficiálních stránkách už najdete možnost registrace do veřejného Network Testu. Ten proběhne v pěti různých intervalech mezi 14. a 17. únorem. Konkrétní časy najdete vypsané níže.

FromSoftware neprozradil, jaký obsah bude během testu k dispozici. Příspěvek na sociálních sítích ale naznačuje, že si osaháme polovinu hratelných postav. Pokud se do testu dostanete, můžete si zahrát pouze na PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. V tomto případě nemusíte mít předplatné PS Plus či Xbox Game Pass Core, abyste si mohli zahrát online.

Možnost přihlásit se do testu máte do 20. ledna. Elden Ring Nightreign by pak v plné verzi měl vyjít v průběhu letošního roku. Vedle již zmíněných konzolích bude k dostání také na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.